ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax
Hurts выпустили новый клип, поднимающий проблему гомофобии
21.04.2017 18:47

Hurts выпустили новый клип, поднимающий проблему гомофобии  Видеорепортаж

Британская синти-поп группа Hurts впервые за полтора года выпустила новую песню Beautiful Ones и клип на нее. Клип был обнародован на видеохостинге YouTube.

В 2015 году у группы состоялся тур в поддержку альбома "Surrender" (2015), после возвращения с которого музыканты активно включились в работу и год спустя выпустили клип.

Композицию "Beautiful Ones" участники прозвали "торжеством индивидуальности, затрагивающее темы ненависти, любви, брутальности и красоты".

Перед тем, как выпустить полноценный сингл, участники группы опубликовали на своем сайте короткий 11-секундный трейлер клипа и сменили главные фото в социальных сетях. Данная песня стала первой из будущего четвертого альбома группы.

В видеоклипе режиссер совместно с музыкантами поднял тему гомофобии и насилия по отношению к сексуальным и гендерным меньшинствам. Режиссером клипа стал Тим Маттиа, известный по своим работам с the 1975, Metallica и Coldplay.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, украинский исполнитель SunSay, который в 2016 году участвовал в украинском отборе на песенный конкурс "Евровидение", снялся в видеоклипе на песню российского певца Басты.

Теги материала: клип, видео, Британия, британская группа, песня, новая песня, гомофобия, геи
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [2] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Кайли Миноуг закрутила роман с британским принцем
Важное
Кайли Миноуг закрутила роман с британским принцем
КНДР представила видео, на котором наносит ядерный удар по США
Важное
КНДР представила видео, на котором наносит ядерный удар по США
Иван Дорн с казацкими усами спел отрывок из "Энеиды"
Важное
Иван Дорн с казацкими усами спел отрывок из "Энеиды"  Видеорепортаж
Ведущие Евровидения-2017 сообщили, что готовятся к шоу в спортивном зале
Важное
Ведущие Евровидения-2017 сообщили, что готовятся к шоу в спортивном зале
Американский полицейский не устоял в схватке с гусем: видео
Важное
Американский полицейский не устоял в схватке с гусем: видео  Видеорепортаж
В сети появилось видео Пасхального Киева, снятое дроном
Важное
В сети появилось видео Пасхального Киева, снятое дроном

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Мушак: Мартыненко в состоянии внести за себя 300 млн грн залога в случае ареста
Эксклюзив  Мушак: Мартыненко в состоянии внести за себя 300 млн грн залога в случае ареста
21.04.2017
Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%
Эксклюзив  Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%  Видеорепортаж
21.04.2017
Петренко: Основная идея РФ в Гаагском суде провалилась
Эксклюзив  Петренко: Основная идея РФ в Гаагском суде провалилась  Видеорепортаж
21.04.2017
Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции
Эксклюзив  Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции
21.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика