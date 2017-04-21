Hurts выпустили новый клип, поднимающий проблему гомофобии

MIGnews.com.ua

Британская синти-поп группа Hurts впервые за полтора года выпустила новую песню Beautiful Ones и клип на нее. Клип был обнародован на видеохостинге YouTube.

В 2015 году у группы состоялся тур в поддержку альбома "Surrender" (2015), после возвращения с которого музыканты активно включились в работу и год спустя выпустили клип.

Композицию "Beautiful Ones" участники прозвали "торжеством индивидуальности, затрагивающее темы ненависти, любви, брутальности и красоты".

Перед тем, как выпустить полноценный сингл, участники группы опубликовали на своем сайте короткий 11-секундный трейлер клипа и сменили главные фото в социальных сетях. Данная песня стала первой из будущего четвертого альбома группы.

В видеоклипе режиссер совместно с музыкантами поднял тему гомофобии и насилия по отношению к сексуальным и гендерным меньшинствам. Режиссером клипа стал Тим Маттиа, известный по своим работам с the 1975, Metallica и Coldplay.