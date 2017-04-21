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Продюсеры решили снять еще один сезон "Секретных материалов"
21.04.2017 16:23

Продюсеры решили снять еще один сезон "Секретных материалов"

Американский научно-фантастический телесериал "Секретные материалы" продюсеры продлили еще на один сезон. Об этом сообщил канал Fox, передает Лента.

Планируется, что в новый, одиннадцатый сезон телесериала войдут десять эпизодов.

После того, как прошлый, десятый сезон возобновленного шоу в прошлом году собрал у телевизоров 15 миллионов зрителей, было принято однозначное решение о продолжении съемок.В продолжении показали шесть серий, которые вышли в эфир через 14 лет после того, как в 2002 году шоу было закрыто.

В новом, как и в прошлом сезоне, главные роли исполнят Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон, которые выступят агентами отдела паранормальных явлений ФБР.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Американская телевизионная сеть HBO, которая занимается выпуском сериала "Игра престолов", обнародовала фотографии, которых так долго ждали фанаты, на них можно увидеть главных героев и даже проследить за несколькими сценами.

Теги материала: фильм, сериал, телесериал, секрет, агенты, продолжение, США
Новости СМИ2
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