Продюсеры решили снять еще один сезон "Секретных материалов"

MIGnews.com.ua

Американский научно-фантастический телесериал "Секретные материалы" продюсеры продлили еще на один сезон. Об этом сообщил канал Fox, передает Лента .

Планируется, что в новый, одиннадцатый сезон телесериала войдут десять эпизодов.

После того, как прошлый, десятый сезон возобновленного шоу в прошлом году собрал у телевизоров 15 миллионов зрителей, было принято однозначное решение о продолжении съемок.В продолжении показали шесть серий, которые вышли в эфир через 14 лет после того, как в 2002 году шоу было закрыто.

В новом, как и в прошлом сезоне, главные роли исполнят Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон, которые выступят агентами отдела паранормальных явлений ФБР.