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Обнародованы первые эксклюзивные фото 7 сезона "Игры Престолов"
21.04.2017 15:59

Обнародованы первые эксклюзивные фото 7 сезона "Игры Престолов"  Фоторепортаж

Американская телевизионная сеть HBO, которая занимается выпуском сериала "Игра престолов", обнародовала фотографии, которых так долго ждали фанаты, на них можно увидеть главных героев и даже проследить за несколькими сценами.

Уже с 16 июля стартует показ  7 сезона "Игры Престолов", а чтобы фанаты сериала не так сильно томились в ожидании, продюсеры периодически выпускают новые трейлеры,  тизеры, а теперь опубликовали кадры из сцен.

На них можно увидеть главных героев, любимцев зрителей. Серсея и Джейме Ланистеры, Санса и Арья Старк, Джон Сноу, Дейенерис Таргариен - вот, за кем можно проследить на кадрах.

На опубликованных фото не появляются новички сериала, среди которых есть Эд Ширан, но это, конечно, связанно с тем, что нельзя раскрывать все тайны до премьеры.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,  состав жюри Международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля войдет турецко-немецкая актриса Сибель Кекилли, которая в последнее время наиболее известна по роли Шаи в популярном фэнтези-сериале "Игра престолов". 

Теги материала: фото, Игра престолов, трейлер, премьера, фильм
Новости СМИ2
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