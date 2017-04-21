Обнародованы первые эксклюзивные фото 7 сезона "Игры Престолов"

Американская телевизионная сеть HBO, которая занимается выпуском сериала "Игра престолов", обнародовала фотографии, которых так долго ждали фанаты, на них можно увидеть главных героев и даже проследить за несколькими сценами.
Уже с 16 июля стартует показ 7 сезона "Игры Престолов", а чтобы фанаты сериала не так сильно томились в ожидании, продюсеры периодически выпускают новые трейлеры, тизеры, а теперь опубликовали кадры из сцен.
На них можно увидеть главных героев, любимцев зрителей. Серсея и Джейме Ланистеры, Санса и Арья Старк, Джон Сноу, Дейенерис Таргариен - вот, за кем можно проследить на кадрах.
На опубликованных фото не появляются новички сериала, среди которых есть Эд Ширан, но это, конечно, связанно с тем, что нельзя раскрывать все тайны до премьеры.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, состав жюри Международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля войдет турецко-немецкая актриса Сибель Кекилли, которая в последнее время наиболее известна по роли Шаи в популярном фэнтези-сериале "Игра престолов".