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Жениха Ирины Шейк застали за страстными поцелуями с Леди Гагой
21.04.2017 15:13

Жениха Ирины Шейк застали за страстными поцелуями с Леди Гагой

Американский актер Бредли Купер заметно сблизился с певицей Леди Гагой, фотографам удалось запечатлеть их во время страстного поцелуя, пока Ирина Шейк сидела дома с маленьким ребенком, предает Единственная.

Совсем недавно, 9 апреля, Шейк родила от продюсера Купера долгожданную дочь, которую пара назвала необычным именем Леа де Сена Шейк-Купер.

Пока 31-летняя мама заботится о ребенке, ее 42-летнего жениха журналисты замечают в компании другой девушки. Ею стала Леди Гага, с которой Купера запечатлели фотографы во время страстного поцелуя на парковке.

Все дело в том, что у звезд стартовала работа над новым фильмом, в котором они исполняют главные роли - "Звезда родилась". Продюсеры фильма опубликовали в сети первые кадры со съемок, на которых как раз оказались самые пикантные сцены: знаменитости страстно целовались на парковке.

При этом, американские СМИ отмечают, что поцелуй смотрится довольно правдиво, либо они слишком хорошо играют, либо между ними, действительно, могут вспыхнуть чувства.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в феврале 2017 года австралийская певица Кайли Миноуг, после длительных отношений, окончательно рассталась с актером Джошуа Зассе и теперь встречается со своим старым другом, принцем Британии.

Теги материала: актер, актриса, певец, роман, поцелуй, Леди Гага, Бредли Купер, Шейк, измена
Новости СМИ2
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