Кайли Миноуг закрутила роман с британским принцем

MIGnews.com.ua

В феврале 2017 года австралийская певица, после длительных отношений, окончательно рассталась с актером Джошуа Зассе и теперь встречается со своим старым другом, принцем Британии, передает Мейл .

Британские СМИ завили о том, что причиной разорванной помолвки звезд стали регулярные измены младшего на 20 лет парня, который, к тому же, оказался альфонсом.

Сообщается, что не так долго 48-летняя звезда пребывала в одиночестве. Теперь она встречается не с просто известностью, а с британским принцем - сыном королевы Елизаветы II Эндрю. Актриса уже давно знакома с 57-летним принцем, но лишь в последнее время стала проводить сним все больше времени. Журналисты часто встречают их вместе и подозревают о довольно серьезных отношениях.

Пока данный факт никто из парочки не подтвердил, однако если Кайли пригласят на свадьбу Пиппы Миддлтон, то это будет отличным подтверждением тому, что она состоит в отношениях с герцогом Йоркским.