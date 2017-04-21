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Кайли Миноуг закрутила роман с британским принцем
21.04.2017 14:13

Кайли Миноуг закрутила роман с британским принцем

В феврале 2017 года австралийская певица, после длительных отношений, окончательно рассталась с актером Джошуа Зассе и теперь встречается со своим старым другом, принцем Британии, передает Мейл.

Британские СМИ завили о том, что причиной разорванной помолвки звезд стали регулярные измены младшего на 20 лет парня, который, к тому же, оказался альфонсом.

Сообщается, что не так долго 48-летняя звезда пребывала в одиночестве. Теперь она встречается не с просто известностью, а с британским принцем - сыном королевы Елизаветы II Эндрю. Актриса уже давно знакома с 57-летним принцем, но лишь в последнее время стала проводить сним все больше времени. Журналисты часто встречают их вместе и подозревают о довольно серьезных отношениях.

Пока данный факт никто из парочки не подтвердил, однако если Кайли пригласят на свадьбу Пиппы Миддлтон, то это будет отличным подтверждением тому, что она состоит в отношениях с герцогом Йоркским.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, подтвердились слухи о том, что Эмбер Херд связана отношениями с главой Tesla Motors и основателем компаний PayPal и SpaceX Илоном Маском, актриса уже готовится объявить о серьезном романе с миллиардером.

Теги материала: Звезда, Британия, певица, отношения, пара, принц, герцог
Новости СМИ2
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