Организаторы Евровидения сообщили о дате старта репетиций конкурса

В четверг, 20 апреля, в Международном Выставочном Центре начинаются первые официальные репетиции международного песенного конкурса Евровидение-2017. Об этом журналистам сообщил главный редактор сайта ESCUAnews Ислам Наджаров, передают Украинские Новости.
Сообщается, что в старте репетиций уже примут участие статисты, которые временно заменят самих участников конкурса с каждой страны. 20 апреля организаторы планируют отрепетировать первых три концертных номера, которые будут показаны в первом полуфинале.
Каждая из репетиций, начиная с первой, будет проходить со всем включенным оборудованием, а также камерами.
Во время репетиций будет использоваться и графика, которую зрители увидят и позже, на прямых эфирах шоу.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, организаторы песенного конкурса "Евровидение" в этом году решили удивить европейских гостей шоу, в котором примут участие звезды украинской эстрады, во время финала на сцену выйдут Руслана, Джамала и ONUKA.