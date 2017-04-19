Организаторы Евровидения сообщили о дате старта репетиций конкурса

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, в Международном Выставочном Центре начинаются первые официальные репетиции международного песенного конкурса Евровидение-2017. Об этом журналистам сообщил главный редактор сайта ESCUAnews Ислам Наджаров, передают Украинские Новости .

Сообщается, что в старте репетиций уже примут участие статисты, которые временно заменят самих участников конкурса с каждой страны. 20 апреля организаторы планируют отрепетировать первых три концертных номера, которые будут показаны в первом полуфинале.

Каждая из репетиций, начиная с первой, будет проходить со всем включенным оборудованием, а также камерами.

Во время репетиций будет использоваться и графика, которую зрители увидят и позже, на прямых эфирах шоу.