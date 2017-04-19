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Журнал People выбрал самую красивую женщину мира 2017 года
19.04.2017 21:04

Журнал People выбрал самую красивую женщину мира 2017 года  Фоторепортаж

Самой красивой женщиной мира 2017 года, по версии журнала People, стала американская актриса, обладательница премии "Оскар", получившая популярность после выхода фильма "Красотка", Джулия Робертс, передают Украинские новости

Сообщается, что с момента первого получения звездой этого титула прошло уже более 26 лет, ведь в 1991 году она впервые  стала самой красивой.

Помимо этого, за время своей карьеры Робертс получила титул самой красивой женщины планеты по версии СМИ пять раз. Впервые, как было сказано, в 1991 году, второй раз в 2000 году, третий - 2005, в 2010 году актриса получила четвертый титул, и 2017 году она снова самая красивая.

Актриса очень положительно отреагировала на такое решения журнала, отметив, она очень взволнована и рада такому обстоятельству.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, знаменитая британская 24-летняя модель и актриса Кара Делевинь выложила в Instagram stories фото своих отрезанных волос, заинтриговав поклонников, позже оказалось, что она кардинально сменила имидж.

 

Теги материала: актриса, красота, журнал, Америка, Джулия Робертс
Новости СМИ2
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