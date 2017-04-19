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Бывшая жена Джонни Деппа собралась замуж за Илона Маска
19.04.2017 20:12

Бывшая жена Джонни Деппа собралась замуж за Илона Маска  Фоторепортаж

Подтвердились слухи о том, что Эмбер Херд связана отношениями с главой Tesla Motors и основателем компаний PayPal и SpaceX Илоном Маском, актриса уже готовится объявить о серьезном романе с миллиардером обществу, передает JetSetter.

Американские СМИ начали говорить об их отношениях еще во время бракоразводного процесса актрисы с Деппом, они были замечены во время нередких встреч.

Сообщается, что миллиардер и Эмбер уже довольно давно знакомы, а сближение произошло около года тому назад. Сама пара отношения не комментирует, однако отец Херд дал интервью американской прессе, в котором назвал отношения дочери и Маска, как очень серьезные.

"Эмбер и Илон настроены очень серьезно по отношению друг к другу. Она бы с удовольствием вышла замуж еще раз. Все, о чем они сейчас мечтают, - это остепениться и создать собственную семью. Они уже активно строят планы насчет этого", - поделился с журналистами отец Эмбер Дэвид.

"Эмбер на седьмом небе от того, что наконец развелась с Джонни. Но еще больше ее радует тот факт, что скоро она сможет открыто заявить об отношениях с Илоном. Во время Рождества она говорила друзьям, что сражена Маском наповал. Они уже строят совместные планы, ведь она свободна и может начать новую жизнь. Это - новая глава для них обоих", - пишут СМИ Америки, ссылаясь на собственные источники, приближенные к паре.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Анджелина Джоли начала новые серьезные  отношения, несмотря на то что всего семь месяцев назад она рассталась с Брэдом Питтом, СМИ утверждают, что речь идет даже о замужестве. 

Теги материала: пара, отношения, Америка, Голливуд, свадьба, актриса, Джони Депп
Новости СМИ2
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