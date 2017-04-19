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КНДР представила видео, на котором наносит ядерный удар по США
19.04.2017 16:59

КНДР представила видео, на котором наносит ядерный удар по США

В среду, 19 апреля, в северной Корее был торжественно представлен анимационный ролик, в котором имитируется ядерный удар республики по США. Посвятили данное видео 105 годовщине со дня рождения Ким Ир Сена.

Данное анимационное видео было обнародовано на видеохостинге YouTube.

Авторы создали видео, на котором ракета, запущенная из Кореи, пролетает океан и падает на один из городов США (при этом название города не указывается). После чего на экране появляется американский флаг, который воспламеняется на кладбище с крестами.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua,в интернете набирает популярность видео Пасхального вечера в Киеве, снятого с высоты птичьего полета. На видео показано ночное празднование Пасхи в Михайловском монастыре, желто-голубой Владимирский собор и торжественная Киево-Печерская лавра.

Теги материала: КНДР, Корея, праздник, Видео, удар, США
Новости СМИ2
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