КНДР представила видео, на котором наносит ядерный удар по США

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, в северной Корее был торжественно представлен анимационный ролик, в котором имитируется ядерный удар республики по США. Посвятили данное видео 105 годовщине со дня рождения Ким Ир Сена.

Данное анимационное видео было обнародовано на видеохостинге YouTube.

Авторы создали видео, на котором ракета, запущенная из Кореи, пролетает океан и падает на один из городов США (при этом название города не указывается). После чего на экране появляется американский флаг, который воспламеняется на кладбище с крестами.