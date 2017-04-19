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Продюсеры сообщили, что в финале Евровидения-2017 выступят украинские звезды
19.04.2017 16:07

Продюсеры сообщили, что в финале Евровидения-2017 выступят украинские звезды

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" в этом году решили удивить европейских гостей шоу, в котором примут участие звезды украинской эстрады.

Сообщается, что во время финала на сцену выйдут Руслана, Джамала и ONUKA совместно с симфоническим оркестром Naomi. Об этом сообщил продюсер конкурсной части шоу "Евровидение - 2017" Кристер Бьоркман во время пресс-конференции.

"В финале (Евровидения-2017, - ред.) вы увидите двух героинь - Руслану, которую хорошо знают, и Джамалу, благодаря которой мы здесь собрались. Также здесь (на сцене Евровидения-2017, - ред.) мы увидим всемирно известную суперзвезду ONUKA, которая будет выступать вместе с оркестром Naomi", - заявил продюсер.

Помимо этого Бьоркман заявил, что задание, которые поставили себе организаторы, - показать в финале миру прогрессирующую и интересную Украину.

"Мы бы хотели показать такие номера шоу, которые будут сочетать в себе традиции и современность", - отметил Кристер.

По словам Бьоркмана, во время концертов полуфинала также будут выступать украинские звезды, но их имена пока остаются тайной, чтобы сохранить некую интригу.

"Мы стремимся вам продемонстрировать три шоу, которыми очень гордимся. И мы всей душой надеемся, что каждый украинец будет гордиться тем, что мы здесь покажем", - поделился с журналистами продюсер.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Александр Скичко, Александр Остапчук и Тимур Мирошниченко , которые стали ведущими Евровидения-2017, поведали во время онлайн-пресс-конференции о том, где и как проходят их репетиции, как они готовятся к конкурсу. 

Теги материала: Евровидение, Евровидение-2017, продюсер, артисты, звезды, шоу, финал
Новости СМИ2
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