Обнародован трейлер украинского фильма о Холокосте "Чужая молитва"

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В сети появился трейлер полнометражного художественного фильма, созданного при поддержке Госкино, "Чужая молитва", режиссером которого стал Ахтем Сеитаблаев.

Новость с трейлером и анонсом опубликовало на своей официальной странице в социальной сети Facebook Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Фильм рассказывает об интересной и реальной истории жизни молодой девушки из крымских татар, которая во время фашистской оккупации Бахчисарая, спасла от смерти 88 детей евреев.

"Саиде – воспитательница в приюте для татарских детей-сирот. К ней обращается за помощью паренек Ицхак, который вместе с другими детьми-евреями скрывается от фашистов. Перед девушкой встает тяжелая моральная дилемма – помочь детям или, спасая собственную жизнь, отказать им? Несмотря на смертельную угрозу, девушка берет под свою защиту опасных питомцев и превращает маленьких евреев в татар - дает им новые имена, обучает языку, обычаям и молитвам", - рассказали в Госкино.

Ахтем Сеитаблаєв (Axtem Seitablaiev) стал режиссером ленты, Иванна Дядюра - продюсер, сценарист - Николай Рыбалка.

Снимается лента кинокомпанией "Идас фильм". Проект данного фильма победил в седьмом конкурсном отборе Госкино, в результате чего получил 10 млн. грн государственного финансирования. Общий бюджет киноленты составил 31 млн. грн. На больших экранах "Чужая молитва" появится 18 мая.