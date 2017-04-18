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Обнародован трейлер украинского фильма о Холокосте "Чужая молитва"
18.04.2017 20:47

Обнародован трейлер украинского фильма о Холокосте "Чужая молитва"  Видеорепортаж

В сети появился трейлер полнометражного художественного фильма, созданного при поддержке Госкино, "Чужая молитва", режиссером которого стал Ахтем Сеитаблаев.

Новость с трейлером и анонсом опубликовало на своей официальной странице в социальной сети Facebook Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Фильм рассказывает об интересной и реальной истории жизни молодой девушки из крымских татар, которая во время фашистской оккупации Бахчисарая, спасла от смерти 88 детей евреев.

"Саиде – воспитательница в приюте для татарских детей-сирот. К ней обращается за помощью паренек Ицхак, который вместе с другими детьми-евреями скрывается от фашистов. Перед девушкой встает тяжелая моральная дилемма – помочь детям или, спасая собственную жизнь, отказать им? Несмотря на смертельную угрозу, девушка берет под свою защиту опасных питомцев и превращает маленьких евреев в татар - дает им новые имена, обучает языку, обычаям и молитвам", - рассказали в Госкино.

Ахтем Сеитаблаєв (Axtem Seitablaiev) стал режиссером ленты, Иванна Дядюра - продюсер, сценарист - Николай Рыбалка.

Снимается лента кинокомпанией "Идас фильм". Проект данного фильма победил в седьмом конкурсном отборе Госкино, в результате чего получил  10 млн. грн государственного финансирования. Общий бюджет киноленты составил 31 млн. грн. На больших экранах "Чужая молитва" появится 18 мая.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, в сети появился первый трейлер фильма "Звездные войны. Эпизод VIII: Последний джедай". 

Теги материала: Фильм, евреи, Крым, крымские татары, анонс, трейлер
Новости СМИ2
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