ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax
Кинолента "Форсаж-8" собрала рекордную сумму в прокате
18.04.2017 19:19

Кинолента "Форсаж-8" собрала рекордную сумму в прокате  Видеорепортаж

Восьмая часть фильма "Форсаж" установила новый рекорд по сумме сбора в прокате, за первые прокатные выходные она собрала 532,5 миллиона долларов, передает УНН.

Сообщается, что в мировом прокате картина собрала 432,3 миллиона долларов, а в домашнем прокате выручила 100,2 миллиона. Благодаря такому показателю, фильм обошел прошлого лидера - "Звездные войны: Пробуждение силы", которому за первый уикенд проката удалось заработать 529 миллионов долларов.

Помимо этого, сумма сбора "Форсажа-8" стала рекордной для киностудии Universal, она привысила даже рекорд "Мира Юрского периода", которому удалось собрать 525,5 миллиона долларов за первые выходные.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Российской Федерации 6 апреля вышел в прокат фильм "Время первых", он рассказывает о первом выходе человека в открытый космос, лента  должна была стать одной из самых главных в России, однако за первый уикенд она собрала только 140 миллионов рублей, это в два раза меньше, чем самые скромные прогнозы. 

Теги материала: Форсаж, Кино, Фильм, сбор, прокат, авто
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [21] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Обнародован трейлер украинского фильма о Холокосте "Чужая молитва"
Важное
Обнародован трейлер украинского фильма о Холокосте "Чужая молитва"  Видеорепортаж
Джоли сообщила о завершении карьеры актрисы
Важное
Джоли сообщила о завершении карьеры актрисы
Боевик "Форсаж 8" побил все рекорды по кассовым сборам
Важное
Боевик "Форсаж 8" побил все рекорды по кассовым сборам
Создатели "Фантастических тварей" решили, кто сыграет молодого Дамблдора
Важное
Создатели "Фантастических тварей" решили, кто сыграет молодого Дамблдора
Фильм режиссера украинского "Майдана" покажут на Каннском кинофестивале
Важное
Фильм режиссера украинского "Майдана" покажут на Каннском кинофестивале
Российский фильм о космонавтах с треском провалился в прокате
Важное
Российский фильм о космонавтах с треском провалился в прокате

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
Эксклюзив  Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
18.04.2017
Стало известно, когда правительство обнародует проект пенсионной реформы
Эксклюзив  Стало известно, когда правительство обнародует проект пенсионной реформы  Видеорепортаж
18.04.2017
"Скажите привет апрелю": что пишут в соцсетях о снеге в Украине
Эксклюзив  "Скажите привет апрелю": что пишут в соцсетях о снеге в Украине  Фоторепортаж
18.04.2017
Новак рассказал о минусах пенсионной реформы в Украине
Эксклюзив  Новак рассказал о минусах пенсионной реформы в Украине  Видеорепортаж
18.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика