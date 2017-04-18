Кинолента "Форсаж-8" собрала рекордную сумму в прокате

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Восьмая часть фильма "Форсаж" установила новый рекорд по сумме сбора в прокате, за первые прокатные выходные она собрала 532,5 миллиона долларов, передает УНН .

Сообщается, что в мировом прокате картина собрала 432,3 миллиона долларов, а в домашнем прокате выручила 100,2 миллиона. Благодаря такому показателю, фильм обошел прошлого лидера - "Звездные войны: Пробуждение силы", которому за первый уикенд проката удалось заработать 529 миллионов долларов.

Помимо этого, сумма сбора "Форсажа-8" стала рекордной для киностудии Universal, она привысила даже рекорд "Мира Юрского периода", которому удалось собрать 525,5 миллиона долларов за первые выходные.