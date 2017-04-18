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Ведущие Евровидения-2017 сообщили, что готовятся к шоу в спортивном зале
18.04.2017 18:46

Ведущие Евровидения-2017 сообщили, что готовятся к шоу в спортивном зале

Александр Скичко, Александр Остапчук и Тимур Мирошниченко , которые стали ведущими Евровидения-2017, поведали во время онлайн пресс-конференции о том, где и как проходят из репетиции, как они готовятся к конкурсу, передают Украинские новости. 

Остапчук сообщил о том, что репетируют ведущие в огромном спортивном зале, в котором обозначено каждое место каждого ведущего во время всех моментов шоу.

"За нами следят на репетициях все время. Шаг влево-шаг вправо наказуем", - заявил ведущий, посмеиваясь.

Мирошниченко же отметил, что 19 апреля в столицу Украины прибудут сценаристы шоу прямо из Лондона, с которыми у них состоится встреча.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, совместно с журналистами, осмотрел главную арену песенного конкурса "Евровидение-2017", а также проследил за процессом возведения зрительских трибун, грин-рума и самой сцены.  

Теги материала: Евровидение, Евровидение-2017, шоу, конкурс, песня
Новости СМИ2
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