Ведущие Евровидения-2017 сообщили, что готовятся к шоу в спортивном зале

MIGnews.com.ua

Александр Скичко, Александр Остапчук и Тимур Мирошниченко , которые стали ведущими Евровидения-2017, поведали во время онлайн пресс-конференции о том, где и как проходят из репетиции, как они готовятся к конкурсу, передают Украинские новости.

Остапчук сообщил о том, что репетируют ведущие в огромном спортивном зале, в котором обозначено каждое место каждого ведущего во время всех моментов шоу.

"За нами следят на репетициях все время. Шаг влево-шаг вправо наказуем", - заявил ведущий, посмеиваясь.

Мирошниченко же отметил, что 19 апреля в столицу Украины прибудут сценаристы шоу прямо из Лондона, с которыми у них состоится встреча.