Ведущие Евровидения-2017 сообщили, что готовятся к шоу в спортивном зале

Александр Скичко, Александр Остапчук и Тимур Мирошниченко , которые стали ведущими Евровидения-2017, поведали во время онлайн пресс-конференции о том, где и как проходят из репетиции, как они готовятся к конкурсу, передают Украинские новости.
Остапчук сообщил о том, что репетируют ведущие в огромном спортивном зале, в котором обозначено каждое место каждого ведущего во время всех моментов шоу.
"За нами следят на репетициях все время. Шаг влево-шаг вправо наказуем", - заявил ведущий, посмеиваясь.
Мирошниченко же отметил, что 19 апреля в столицу Украины прибудут сценаристы шоу прямо из Лондона, с которыми у них состоится встреча.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, совместно с журналистами, осмотрел главную арену песенного конкурса "Евровидение-2017", а также проследил за процессом возведения зрительских трибун, грин-рума и самой сцены.