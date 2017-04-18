ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax
Джоли сообщила о завершении карьеры актрисы
18.04.2017 18:04

Джоли сообщила о завершении карьеры актрисы

Американская актриса Анджелина Джоли заявила о том, что планирует завершить актерскую карьеру сразу же после премьеры ленты "Малефисента 2", робота над которой уже в разгаре, передает Страна.

Сообщается, что сьемки второй части фильма уже скоро стартуют, после того, как фильм выйдет в прокат, Джоли собирается посвятить всю себя воспитанию детей, а также режиссерской карьере.

"Анджелина хочет посвятить все свое время главным вещам в жизни, она намерена потратить его на заботу о детях. У Джоли большой актерский опыт, но в будущем Анджелина хочет стать великим режиссером, снимающим шикарные картины", - сообщают американские СМИ, ссылаясь на звезду.

При этом, ранее уже возникала информация о планах Анджелины о завершении карьеры.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Анджелина Джоли начала новые серьезные  отношения, несмотря на то что всего семь месяцев назад она рассталась с Брэдом Питтом, СМИ утверждают, что речь идет даже о замужестве актрисы.  

Теги материала: актриса, карьера, фильм, Анджелина Джоли
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Обнародован трейлер украинского фильма о Холокосте "Чужая молитва"
Важное
Обнародован трейлер украинского фильма о Холокосте "Чужая молитва"  Видеорепортаж
Кинолента "Форсаж-8" собрала рекордную сумму в прокате
Важное
Кинолента "Форсаж-8" собрала рекордную сумму в прокате  Видеорепортаж
Создатели "Фантастических тварей" решили, кто сыграет молодого Дамблдора
Важное
Создатели "Фантастических тварей" решили, кто сыграет молодого Дамблдора
Фильм режиссера украинского "Майдана" покажут на Каннском кинофестивале
Важное
Фильм режиссера украинского "Майдана" покажут на Каннском кинофестивале
В СМИ появились сведения о новом избраннике Анджелины Джоли
Важное
В СМИ появились сведения о новом избраннике Анджелины Джоли
Российский фильм о космонавтах с треском провалился в прокате
Важное
Российский фильм о космонавтах с треском провалился в прокате

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
Эксклюзив  Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
18.04.2017
Стало известно, когда правительство обнародует проект пенсионной реформы
Эксклюзив  Стало известно, когда правительство обнародует проект пенсионной реформы  Видеорепортаж
18.04.2017
"Скажите привет апрелю": что пишут в соцсетях о снеге в Украине
Эксклюзив  "Скажите привет апрелю": что пишут в соцсетях о снеге в Украине  Фоторепортаж
18.04.2017
Новак рассказал о минусах пенсионной реформы в Украине
Эксклюзив  Новак рассказал о минусах пенсионной реформы в Украине  Видеорепортаж
18.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика