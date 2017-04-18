Джоли сообщила о завершении карьеры актрисы

MIGnews.com.ua

Американская актриса Анджелина Джоли заявила о том, что планирует завершить актерскую карьеру сразу же после премьеры ленты "Малефисента 2", робота над которой уже в разгаре, передает Страна .

Сообщается, что сьемки второй части фильма уже скоро стартуют, после того, как фильм выйдет в прокат, Джоли собирается посвятить всю себя воспитанию детей, а также режиссерской карьере.

"Анджелина хочет посвятить все свое время главным вещам в жизни, она намерена потратить его на заботу о детях. У Джоли большой актерский опыт, но в будущем Анджелина хочет стать великим режиссером, снимающим шикарные картины", - сообщают американские СМИ, ссылаясь на звезду.

При этом, ранее уже возникала информация о планах Анджелины о завершении карьеры.