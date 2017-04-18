Именитый модельер Зайцев попал в московскую больницу

MIGnews.com.ua

Популярный российский художник и модельер Вячеслав Зайцев был госпитализирован в одну из больниц Москвы с диагнозом пневмония, сообщает Лайф .

Сообщается, что Зайцев, которому 78 лет, почувствовав недомогание, ощутил приступы кашля. Художник-модельер был доставлен в медицинский институт, в котором, после детального обследования, врачам удалось обнаружить воспаление легких у пациента.

Доктора настояли на том, чтобы Зайцев остался в больнице под присмотром.

"Да, я сейчас в больнице. У меня жуткий кашель, пневмония. Врачи настояли на лечении в стационаре. Здесь хорошие врачи, я надеюсь, что все будет хорошо", - сообщил журналистам именитый модельер.