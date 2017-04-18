ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax
Именитый модельер Зайцев попал в московскую больницу
18.04.2017 17:44

Именитый модельер Зайцев попал в московскую больницу

Популярный российский художник и модельер Вячеслав Зайцев был госпитализирован в одну из больниц Москвы с диагнозом пневмония, сообщает Лайф.

Сообщается, что Зайцев, которому 78 лет, почувствовав недомогание, ощутил приступы кашля. Художник-модельер был доставлен в медицинский институт, в котором, после детального обследования, врачам удалось обнаружить  воспаление легких у пациента.

Доктора настояли на том, чтобы Зайцев остался в больнице под присмотром.

"Да, я сейчас в больнице. У меня жуткий кашель, пневмония. Врачи настояли на лечении в стационаре. Здесь хорошие врачи, я надеюсь, что все будет хорошо", - сообщил журналистам именитый модельер.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в скором времени в Киеве откроется новая больница скорой помощи, о чем заявил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

Теги материала: дизайнер, модельер, больница, болезнь, кашель, госпитализация, Зайцев
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Правительство Таиланда создало шоковую рекламу о диабете
Важное
Правительство Таиланда создало шоковую рекламу о диабете  Фоторепортаж
Организаторы выбрали дизайнеров, которые оденут ведущих Евровидения
Важное
Организаторы выбрали дизайнеров, которые оденут ведущих Евровидения
Мерил Стрип обвинила Карла Лагерфельда в своем провале на "Оскаре"
Важное
Мерил Стрип обвинила Карла Лагерфельда в своем провале на "Оскаре"
Антонио Бандераса экстренно госпитализировали из-за болей в груди
Важное
Антонио Бандераса экстренно госпитализировали из-за болей в груди
Стал известен образ Меланьи Трамп на инаугурации Дональда Трампа
Важное
Стал известен образ Меланьи Трамп на инаугурации Дональда Трампа
В США кошку чуть не задавила ее собственная шерсть
Важное
В США кошку чуть не задавила ее собственная шерсть  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
Эксклюзив  Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
18.04.2017
Стало известно, когда правительство обнародует проект пенсионной реформы
Эксклюзив  Стало известно, когда правительство обнародует проект пенсионной реформы  Видеорепортаж
18.04.2017
"Скажите привет апрелю": что пишут в соцсетях о снеге в Украине
Эксклюзив  "Скажите привет апрелю": что пишут в соцсетях о снеге в Украине  Фоторепортаж
18.04.2017
Новак рассказал о минусах пенсионной реформы в Украине
Эксклюзив  Новак рассказал о минусах пенсионной реформы в Украине  Видеорепортаж
18.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика