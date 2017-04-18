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Google создал виртуальный тур по украинским церквям Карпатского региона
18.04.2017 16:45

Google создал виртуальный тур по украинским церквям Карпатского региона  Фоторепортаж

Во вторник, 18 апреля, компания "Google Украина" ввела в действие виртуальный тур по уникальным деревянным церквям Карпат, которые охраняются ЮНЕСКО, приурочив его к Международному дню памятников.

Об этом сообщила компания Google в своем официальном блоге.

Google, при поддержке Министерства культуры Украины, оцифровал восемь деревянных карпатских церквей и разместил их на специальном сайте "Деревянные церкви Карпатского Региона".

На информационном ресурсе можно также ознакомиться с историей каждой памятки, узнать интересные факты о ней, а также проложить свой маршрут к каждой из церквей.

В список деревянных церквей Карпатского региона ЮНЕСКО входят 16 церквей и храмов, половина которых находится в Украине, а вторая размещена в Польше.

360-градусные панорамы, которые можно увидеть на сайте, позволяют осмотреть наружность здания, а помимо этого,  "прогуляться" по территории, окружающей ее, и осмотреть каждую памятку изнутри, включая интерьер и уникальные иконы.

Во время тура можно посетить две старинные церкви, которые находятся на Закарпатье, две - в Ивано-Франковской области, а также четыре из Львовской области.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в селе Троицкое Николаевской области неизвестный проник на территорию церкви, чтобы поставить свечку.

 

Теги материала: церковь, Украина, ЮНЕСКО, ФОТО, Закарпатье
Новости СМИ2
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