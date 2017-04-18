Google создал виртуальный тур по украинским церквям Карпатского региона

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 апреля, компания "Google Украина" ввела в действие виртуальный тур по уникальным деревянным церквям Карпат, которые охраняются ЮНЕСКО, приурочив его к Международному дню памятников.

Об этом сообщила компания Google в своем официальном блоге.

Google, при поддержке Министерства культуры Украины, оцифровал восемь деревянных карпатских церквей и разместил их на специальном сайте " Деревянные церкви Карпатского Региона ".

На информационном ресурсе можно также ознакомиться с историей каждой памятки, узнать интересные факты о ней, а также проложить свой маршрут к каждой из церквей.

В список деревянных церквей Карпатского региона ЮНЕСКО входят 16 церквей и храмов, половина которых находится в Украине, а вторая размещена в Польше.

360-градусные панорамы, которые можно увидеть на сайте, позволяют осмотреть наружность здания, а помимо этого, "прогуляться" по территории, окружающей ее, и осмотреть каждую памятку изнутри, включая интерьер и уникальные иконы.

Во время тура можно посетить две старинные церкви, которые находятся на Закарпатье, две - в Ивано-Франковской области, а также четыре из Львовской области.