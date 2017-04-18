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Дорн высказал свое мнение об отношениях Украины и РФ
18.04.2017 16:11

Дорн высказал свое мнение об отношениях Украины и РФ

Украинский певец и телеведущий Иван Дорн заявил о своей позиции, касаемо того, что сейчас происходит между Россией и Украиной, приняв к вниманию ошибки своего скандального интервью.

В своем интервью одному из украинских изданий "Медуза" артист заявил, что желает того, чтобы население успокоилось и посмотрело на все события со стороны. Помимо этого Дорн подчеркнул, что музыкальный бизнес окружен риторикой ненависти. 

"И не станет (риторики ненависти, - ред.). И у нас тоже. Я бы хотел, чтоб люди успокоились и посмотрели на то, что происходит, со стороны", - отметил певец.

"Любая хитрая фраза, из которой можно выдавить какой-нибудь заголовок, обязательно будет заголовком и будет использована против него", - сказал певец, вспоминая о своем скандальном интервью российскому СМИ.

"Здесь нельзя обвинять людей, как это делает российское или украинское правительство, это неправильно. Я за то, чтобы все это поскорее закончилось. Я не политик, а музыкант. Музыка - это то, что нас объединяет, именно это я каждый раз пытаюсь донести на своих концертах", - подытожил Иван.

Как сообщал MIGnews.com.ua, украинский певец Иван Дорн просто подобрал неправильные слова, когда говорил об отношениях Украины и России в недавнем интервью, об этом заявил директор исполнителя Андрей Гулык.

Теги материала: Иван Дорн, интервью, Россия, Украина, певец
Новости СМИ2
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