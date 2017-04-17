Боевик "Форсаж 8" побил все рекорды по кассовым сборам

MIGnews.com.ua

Восьмой боевик из франшизы "Форсаж" стал абсолютным рекордсменом по сборам за первый уикенд в мировом прокате, собрав по всему миру 532,5 млн долларов, передает Корреспондент.

Теперь, предыдущий рекорд, поставленный продолжением другой саги - фильмом "Звездные войны": "Пробуждение силы", оказался побит на 3 млн долларов.

Любопытно, что на американском рынке фильм собрал немногим больше 100 млн долларов против 147,3 млн долларов, взятых в прокате предыдущим фильмом из той же серии.

Однако, на "Форсаж 8" в США пришлось две трети всех сборов за выходные. Для сравнения - расположившийся на втором месте прокатного рейтинга полнометражный анимационный фильм "Босс-молокосос" принес создателям лишь 15,5 млн долларов.

В Китае же за первые три дня проката остросюжетная лента собрала 190 млн долларов.

Вин Дизель, играющий в саге с 2001 года, подчеркнул, что успех фильма заставил его проникнуться "смиренным благоговением" и благодарностью к зрителям.

В "Форсаже 8" помимо Дизеля снялись также Шарлиз Терон, рэпер Лудакрис, Дуэйн "Скала" Джонсон, Джейсон Стэтхем, Тайриз Гибсон, Мишель Родригес и Курт Рассел.

Создатели также планируют выпустить девятую часть саги в 2019 году, а юбилейную десятую - двумя годами позднее.