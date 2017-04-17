В сети появилось видео Пасхального Киева, снятое дроном

MIGnews.com.ua

В интернете набирает популярность видео Пасхального вечера в Киеве, снятого с высоты птичьего полета.

Видеоролик на своем канале в Youtube выложила компания Air Dreams Media.

На видео показано ночное празднование Пасхи в Михайловском монастыре, желто-голубой Владимирский собор и торжественная Киево-Печерская лавра.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 16 апреля, мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником Пасхи и показал кулич, испеченный своими руками. Соответствующую видеозапись опубликовал городской глава в Facebook. Кличко рассказал, что в детстве считал паску чудом. По его словам, в их семье паски пекла бабушка. В этом году, добавил столичный мэр, он захотел испечь ее своими руками.