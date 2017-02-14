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Стало известно, кто исполнит роль R2-D2 в новой части "Звездных войн"
14.02.2017 17:31

Стало известно, кто исполнит роль R2-D2 в новой части "Звездных войн"

Продюсеры космической саги "Звездные войны" нашли актера, который сыграет робота R2-D2 в ее продолжении. Им стал Джимми Ви из Шотландии, передает Газета.ru.

В прошлом году умер Кенни Бейкер – первый исполнитель роли R2-D2, на момент смерти ему был 81 год.

Джимми уже можно было увидеть в "Звездных войнах ", в части "Пробуждение силы " он сыграл дроида, но в титрах его имя так и не указали, там был только Бейкер. Но в восьмом эпизоде франшизы 57-летний актер из Шотландии сыграет роль R2-D2 официально.

По словам Ви, сотрудничать с Кенни - "абсолютное удовольствие".

"Кенни был фантастическим актером, научил меня всем трюкам, как он воплощал в жизнь R2-D2, которого я продолжу изображать в его честь ", - заявил актер.Также Джимми сказал, что счастлив быть частью мира "Звездных войн ".

Как сообщал Mignews.com.ua, американская кинокомпания Disney намерена "оживить" актрису Кэрри Фишер, исполнившую роль легендарной принцессы Леи в фантастической саге "Звездные войны".

Теги материала: Звездные войны, актер, фильмы, робота, Съемки
Новости СМИ2
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