Стало известно, кто исполнит роль R2-D2 в новой части "Звездных войн"

MIGnews.com.ua

Продюсеры космической саги "Звездные войны" нашли актера, который сыграет робота R2-D2 в ее продолжении. Им стал Джимми Ви из Шотландии, передает Газета.ru.

В прошлом году умер Кенни Бейкер – первый исполнитель роли R2-D2, на момент смерти ему был 81 год.

Джимми уже можно было увидеть в "Звездных войнах ", в части "Пробуждение силы " он сыграл дроида, но в титрах его имя так и не указали, там был только Бейкер. Но в восьмом эпизоде франшизы 57-летний актер из Шотландии сыграет роль R2-D2 официально.

По словам Ви, сотрудничать с Кенни - "абсолютное удовольствие".

"Кенни был фантастическим актером, научил меня всем трюкам, как он воплощал в жизнь R2-D2, которого я продолжу изображать в его честь ", - заявил актер.Также Джимми сказал, что счастлив быть частью мира "Звездных войн ".