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Эмму Уотсон назвали "Женщиной года"
14.02.2017 16:49

Эмму Уотсон назвали "Женщиной года"

Журнал Elle присудил премию "Женщина года" британской актрисе и активисту Эмме Уотсон, об этом сообщает Газета.ru.

Актерские способности актрисы, а также то, что она принимает участие во всемирной борьбе за гендерное равенство - главные причины получения премии именно Эммой. Помимо этого, Уотсон является послом доброй воли структуры ООН по расширению прав и возможностей женщин.

"Это не тот год, когда мы позволим себе молчать. Это год, когда женские голоса будут услышаны" - заявила актриса во время получения премии.

Как сказала Эмма, в том, что именно она заслуживает этой премии, она не уверенна. "Но я приму ее. Это такая честь" - уточнила актриса.

Женщины, которые уже получили эту премию - певицы Тейлор Свифт и Кэти Перри, модель Карли Клосс.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в интернете появился трейлер кинофильма "Сфера", главную роль в котором сыграет Эмма Уотсон. На киноэкранах фильм появится весной 2017 года. 

Теги материала: женщина года, Эмма Уотсон, Актриса, Шоубизнес
Новости СМИ2
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