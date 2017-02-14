Эмму Уотсон назвали "Женщиной года"

MIGnews.com.ua

Журнал Elle присудил премию "Женщина года" британской актрисе и активисту Эмме Уотсон, об этом сообщает Газета.ru .

Актерские способности актрисы, а также то, что она принимает участие во всемирной борьбе за гендерное равенство - главные причины получения премии именно Эммой. Помимо этого, Уотсон является послом доброй воли структуры ООН по расширению прав и возможностей женщин.

"Это не тот год, когда мы позволим себе молчать. Это год, когда женские голоса будут услышаны" - заявила актриса во время получения премии.

Как сказала Эмма, в том, что именно она заслуживает этой премии, она не уверенна. "Но я приму ее. Это такая честь" - уточнила актриса.

Женщины, которые уже получили эту премию - певицы Тейлор Свифт и Кэти Перри, модель Карли Клосс.