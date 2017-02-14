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Любовную переписку Жаклин Кеннеди выставили на аукцион
14.02.2017 16:09

Любовную переписку Жаклин Кеннеди выставили на аукцион

Бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди могла стать женой совсем другого мужчины, сообщает JetSetter.ua.

Жаклин Кеннеди завязала серьезные отношения с бывшим послом Великобритании в США , произошло это после смерти ее мужа, в 1967 году. Ее выбор не был удивительным, ведь этот мужчина - Дэвид Ормсби-Гор, был приближенным к президентской чете.

Длительный любовный роман подошел к логическому продолжению - Дэвид сделал предложение своей избраннице, но Жаклин отказалась, приняв предложение совсем другого мужчины - судостроителя и олигарха из Греции, Аристотеля Онассиса. Поступок бывшей первой леди может показаться странным, но в своих письмах Дэвиду она раскрыла причину такого поступка. В связи с обнародованием переписки, о причине может узнать весь мир.

"Я смогу чувствовать себя комфортно только с тем человеком, с которым меня не связывают болезненные воспоминания о прошлом", - вот как оправдала Жаклин свой отказ.

Теперь купить несколько писем с любовными посланиями может любой желающий, ведь переписка из архивов Кеннеди-Онасис выставлена на аукцион Bonhams и уйдет с молотка в марте текущего года. Первоначальная цена лота неизвестна.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, с молотка ушло платье актрисы Мэрилин Монро, в котором она исполнила свой знаменитый хит "Happy Birthday to You" на праздновании дня рождения 35-го президента США Джона Кеннеди. Платье продано за 4,8 миллиона долларов.

Теги материала: аукцион, США, письма, любовь, Президент
Новости СМИ2
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