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В Украине появится свой "Оскар"
14.02.2017 14:48

В Украине появится свой "Оскар"

В Украине появится своя Киноакадемия, инициатором создания которой стал фестиваль Odessa International Film Festival, передают Украинские новости.

Помимо этого, руководитель рекламного проекта одесского кинофестиваля Екатерина Звездина на своей странице в Facebook анонсировала появление Национальной кинопремии, которая, по ее словам, станет украинским "Оскаром" .

"Чтобы не мучать вас длинными описаниями, скажу просто - это украинский "Оскар"! Церемония вручения уже 20 апреля, в связи с чем мы с командой волнуемся уже неделю и готовимся на сверхсветовой скорости" - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Украина собирается представить ряд фильмов отечественного производства на Европейском кинорынке 67-го Берлинского международного кинофестиваля. На Европейском кинорынке будет стоять украинский стенд под названием Ukrainian Film Corner "Ukraine is Your Destination".

Теги материала: Кино, Оскар, Украина, кинофестиваль, Одесский кинофестиваль
Новости СМИ2
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