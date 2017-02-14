В Украине появится свой "Оскар"

В Украине появится своя Киноакадемия, инициатором создания которой стал фестиваль Odessa International Film Festival, передают Украинские новости.
Помимо этого, руководитель рекламного проекта одесского кинофестиваля Екатерина Звездина на своей странице в Facebook анонсировала появление Национальной кинопремии, которая, по ее словам, станет украинским "Оскаром" .
"Чтобы не мучать вас длинными описаниями, скажу просто - это украинский "Оскар"! Церемония вручения уже 20 апреля, в связи с чем мы с командой волнуемся уже неделю и готовимся на сверхсветовой скорости" - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.uа, Украина собирается представить ряд фильмов отечественного производства на Европейском кинорынке 67-го Берлинского международного кинофестиваля. На Европейском кинорынке будет стоять украинский стенд под названием Ukrainian Film Corner "Ukraine is Your Destination".