В Украине появится свой "Оскар"

MIGnews.com.ua

В Украине появится своя Киноакадемия, инициатором создания которой стал фестиваль Odessa International Film Festival, передают Украинские новости .

Помимо этого, руководитель рекламного проекта одесского кинофестиваля Екатерина Звездина на своей странице в Facebook анонсировала появление Национальной кинопремии, которая, по ее словам, станет украинским "Оскаром" .

"Чтобы не мучать вас длинными описаниями, скажу просто - это украинский "Оскар"! Церемония вручения уже 20 апреля, в связи с чем мы с командой волнуемся уже неделю и готовимся на сверхсветовой скорости" - говорится в сообщении.