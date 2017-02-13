Бейонсе выпустила два новых клипа

Американская певица Бейонсе обнародовала одновременно два свежих клипа на ее песни Love Drought и Sandcastles.
После того, как беременная двойней певица впечатлила весь мир своим откровенным полупрозрачным платьем и сердцещипательной речью на церемонии "Грэмми", она поделилась со своими поклонниками сразу двумя новыми видео.
С 13 февраля новые видео из последнего альбома певицы Lemonade можно посмотреть бесплатно. До этого работы Бейонсе могли увидеть только подписчики HBO и сервиса музыки Tidal.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Лос-Анджелесе прошла 59-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии Grammy. Британская певица Адель была удостоена главными наградами церемонии, а свою речь об альбоме певица посвятила американской поп-диве Бейонсе и ее альбому Lemonade.