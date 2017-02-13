Неизвестные ограбили лидера группы "Тартак" Положинского

MIGnews.com.ua

Во Львове был ограблен лидер группы "Тартак" Александр Положинский. На своей страничке в социальной сети Facebook исполнитель рассказал о случившемся, а также перечислил все, что у него пропало. Аксессуары для камеры GoPro, очки Ray Ban и аптечка - вот список того, что украли воры у музыканта, разбив стекло его автомобиля.

Положинский добавил, что, если кто-то купит вещь из этого перечня во Львове, то, вполне вероятно, это могут оказаться украденные у него вещи.

"И так, со мной все в порядке, я на позитиве - хорошо, что стекло, а не голову", - успокоил фанатов в конце своего поста Александр.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, "Тартак" приглашали принять участие в "закрытой вечеринке" в аннексированном Крыму, но музыканты ответили на это предложение отказом.