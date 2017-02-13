Кончита Вурст решила снова стать мужчиной

MIGnews.com.ua

Победитель конкурса "Евровидение" 2014 года певец Том Вьюверт сообщил о том, что хочет завершить свою музыкальную карьеру в образе травести-дивы Кончиты Вурст. Об этом исполнитель заявил в своем интервью изданию Die Welt, передает Ukranews .

Как сказал певец, у него внутри "восстал Том", именно это и сподвигло его принять решение завершить карьеру в образе Кончиты.

"Я смотрю на себя и спрашиваю себя еще больше об этом образе, чем когда-либо. Это было моей проблемой, и в итоге Том восстал", - заявил Вьюверт, комментируя свое решение.

Артист мечтает о том, чтобы возобновить карьеру, но уже с новым музыкальным персонажем.