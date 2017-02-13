Мюзикл "Ла-Ла-Лэнд" получил пять наград на вручении BAFTA

MIGnews.com.ua

На торжественной церемонии вручения кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), которая состоялась в воскресение, 12 февраля, в Лондоне мюзикл "Ла-Ла-Лэнд" был признан лучшим американским фильмом. Об этом передает DW .

Также наградой удостоились режиссер киноленты Дэмьен Шазелл и актриса Эмма Стоун, которая сыграла главную роль в "Ла-Ла-Лэнд".

Мюзикл получил еще две премии за лучшую операторскую работу и лучшую музыку.

Триумфатором среди британских фильмов стал "Я, Дэниел Блэйк".

А американский кинофильм "Манчестер у моря" стал номинантом на премию за лучший оригинальный сценарий. Актриса Кейси Аффлек, которая снялась в этом фильме, получила приз как лучшая актриса.

В свою очередь, немецкий фильм "Тони Эрдманн" (Toni Erdmann) был номинирован как "лучший неанглоязычный фильм", лауреатом он так и не стал.

Зато в этой категории приз получил венгерский фильм "Сын Саула", который повествует о событиях в Освенциме в 1944 году.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Эмма Стоун наградили премией Гильдии киноактеров США за лучшую женскую роль.