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"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки приехал в Украину
10.02.2017 16:22

"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки приехал в Украину  Видеорепортаж

В пятницу, 10 февраля, в Украину прибыл итальянец Джанлука Вакии, более известный как "танцующий миллионер". Визит состоялся из-за совместного музыкального проекта, организатором которого выступил музыкант Сергей Пархоменко (Серега), недавно начавший свою деятельность как Полиграф ШарикОFF, передает Аргументы и Факты.

Вакии и Полиграф намерены снять совместное видео на песню "Богатые тоже плачут". Песня будет записана на нескольких языках: первый вариант будет на русском, второй - на итало-английском. Музыкальное сопровождение предоставят оркестр и хор Вооруженных сил Украины.

Вакии впервые посетил Украину, а также первый раз принял участие в подобном музыкальном проекте.

Миллионер, владеющий несколькими компаниями, завоевал популярность во всем мире после того, как в 2014 году в его компании провел каникулы американский актер Зак Эфрон, назвавший Вакки самым интересным человеком в мире". Также невероятной популярностью обладает его страница в Instagram, в настоящее время на нее подписались 7,9 миллионов пользователей.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Джанлука Вакки в очередной раз покорил поклонников, опубликовав необычное видео в Instagram.

Теги материала: Украина, Италия, миллионер, визит, танцор, видео
Новости СМИ2
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