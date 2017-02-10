Deep Purple выпустят юбилейный альбом о продажных политиках

MIGnews.com.ua

Культовая британская рок-группа Deep Purple выпустит юбилейный двадцатый студийный альбом, сообщается на официальном сайте группы.

Альбом будет называться "Infinite" ("Бесконечность") и выйдет 7 апреля 2017.

На обложке альбома виден ледокол, который прорезал на снегу математический символ бесконечности.

Сообщается, что группа работала над своим альбомом в течение всего прошлого года, а продюсером диска -стал Боб Эзрин.

В поддержку нового проекта будет проведен концертный тур "The Long Goodbye Tour", который начнется в мае 2017 года и охватит 20 европейских городов.

На своем сайте музыканты выложили видео к треку "Time for Bedlam" ("Время бедлама"), близкому по политическим настроениям к песням Pink Floyd.

В тексте композиции можно проследить темы маленького человека, продажных политиков и мощного репрессивного госаппарата.

"Посасываю свое молоко из ядовитой государственной сиськи, очевидно, это предназначено подавить любую мысль о побеге", - поется в первом куплете песни.