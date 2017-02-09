Располневшие тигры из Китая стали хитом сети

MIGnews.com.ua

Пользователи интернета заинтересовались фотографиями толстых амурских тигров, сделанными в зоопарке города Харбин в Китайской Народной Республике. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Mirror.

Люди обеспокоены здоровьем животных, а некоторые из них предполагают, что тигров слишком хорошо кормили во время празднования Китайского Нового года.

Однако в Mirror подчеркнули, что дело в том, что амурские тигры специально заготавливают запасы жира, чтобы адаптация к зиме в Харбине проходила проще. Это связано с тем, что температура в городе может опускаться до 20 градусов мороза. Работники зоопарка уточнили, что животные вернутся в форму к лету.