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Располневшие тигры из Китая стали хитом сети
09.02.2017 10:20

Располневшие тигры из Китая стали хитом сети  Фоторепортаж

Пользователи интернета заинтересовались фотографиями толстых амурских тигров, сделанными в зоопарке города Харбин в Китайской Народной Республике. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Mirror.

Люди обеспокоены здоровьем животных, а некоторые из них предполагают, что тигров слишком хорошо кормили во время празднования  Китайского Нового года.

Однако в Mirror подчеркнули, что дело в том, что амурские тигры специально заготавливают запасы жира, чтобы адаптация к зиме в Харбине проходила проще. Это связано с тем, что температура в городе может опускаться до 20 градусов мороза. Работники зоопарка уточнили, что животные вернутся в форму к лету.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, шотландские исследователи выяснили, как влияют различные жанры музыки на поведение собак.

Теги материала: Китай, животные, зоопарк, тигр, зима, температура
Новости СМИ2
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