Британский ученый раскрыл секрет загадочной улыбки Моны Лизы

MIGnews.com.ua

Британский ученый Джонатан Джонс предположил, что причина загадочной улыбки модели для картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи лежит в болезни девушки сифилисом. Об этом передает The Guardian .

Свою гипотезу ученый подкрепил данными из бухгалтерских книг флорентийского монастыря, в которых сказано, что Лиза Герардини жена торговца шелком из Флоренции - приобретала в местной аптеке acqua di chiocciole - так называемую воду для улиток, которой в то время лечили сифилис.

Джонс утверждает, что тогда болезнь была очень распространенным в Европе.

Также эксперт отметил, что заболевание модели, отчасти, подтверждает и пейзаж, который изображен на фоне картины.

Принято считать, что именно мореплаватели привезли сифилис в Старый Свет, посетив Америку в 1492 году.

На фоне как раз изображены морской пейзаж и горы, которые символизируют Новый Свет.

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