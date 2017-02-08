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Британский ученый раскрыл секрет загадочной улыбки Моны Лизы
08.02.2017 19:32

Британский ученый раскрыл секрет загадочной улыбки Моны Лизы

Британский ученый Джонатан Джонс предположил, что причина загадочной улыбки модели для картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи лежит в болезни девушки сифилисом. Об этом передает The Guardian.

Свою гипотезу ученый подкрепил данными из бухгалтерских книг флорентийского монастыря, в которых сказано, что Лиза Герардини жена торговца шелком из Флоренции - приобретала в местной аптеке acqua di chiocciole - так называемую воду для улиток, которой в то время лечили сифилис.

Джонс утверждает, что тогда болезнь была очень распространенным в Европе.

Также эксперт отметил, что заболевание модели, отчасти, подтверждает и пейзаж, который изображен на фоне картины.

Принято считать, что именно мореплаватели привезли сифилис в Старый Свет, посетив Америку в 1492 году.

На фоне как раз изображены морской пейзаж и горы, которые символизируют Новый Свет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, художник из Австрии изобразил на одной из иногоэтажек в Авдеевке портрет местной учительницы. Ее муж был тяжело ранен во время обстрелом в 2014 году. 

Теги материала: Британия, заболевание, искусство, да Винчи
Новости СМИ2
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