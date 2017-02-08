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Киргизский боец увернулся от удара маневром из "Матрицы"
08.02.2017 13:04

Киргизский боец увернулся от удара маневром из "Матрицы"

Во время боевого поединка киргизский кикбоксер Рафаэль Физиев продемонстрировал известный трюк Нео из кинофильма "Матрица", уклонившись от удара своего противника - тайца Сорго Петьинди. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на YouTube, передает Espreso.tv.

Чтобы избежать удара, Физиеву пришлось отклонить свой корпус назад практически на 90 градусов.

Несмотря на то что данный маневр у него получился, киргизец все равно потерпел поражение в бою. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон может провести бой с россиянином Александром Емельяненко. Спортсмены оговорили проведение поединка. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, тренер Усика спрогнозировал, что во время мегапоединка Кличко -Джошуа один из соперников точно будет нокаутирован

Теги материала: Киргизия, спорт, кикбоксинг, кино
Новости СМИ2
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