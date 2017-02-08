Киргизский боец увернулся от удара маневром из "Матрицы"

Во время боевого поединка киргизский кикбоксер Рафаэль Физиев продемонстрировал известный трюк Нео из кинофильма "Матрица", уклонившись от удара своего противника - тайца Сорго Петьинди. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на YouTube, передает Espreso.tv.
Чтобы избежать удара, Физиеву пришлось отклонить свой корпус назад практически на 90 градусов.
Несмотря на то что данный маневр у него получился, киргизец все равно потерпел поражение в бою.
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