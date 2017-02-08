Киргизский боец увернулся от удара маневром из "Матрицы"

MIGnews.com.ua

Во время боевого поединка киргизский кикбоксер Рафаэль Физиев продемонстрировал известный трюк Нео из кинофильма "Матрица", уклонившись от удара своего противника - тайца Сорго Петьинди. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на YouTube, передает Espreso.tv .

Чтобы избежать удара, Физиеву пришлось отклонить свой корпус назад практически на 90 градусов.

Несмотря на то что данный маневр у него получился, киргизец все равно потерпел поражение в бою.

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