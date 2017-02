По мотивам видеоигры Tomb Raider выпустят фильм о "Ларе Крофт"

В Южной Африки продолжаются съемки новой версии экранизации видеоигры Tomb Raider - "Лара Крофт". Об этом сообщает 24 канал .

Главную роль исполняет шведская актриса Алисия Викандер.

Актриса отметила, что сюжет фильма основан на игре, которая вышла в 2013 году, и расскажет о новых приключениях Крофт.

Ранее, роль Лары принадлежала Анджелине Джоли.

Meet your new Lara Croft.



The first photos from the Tomb Raider reboot reveal Alicia Vikander in action 👊 https://t.co/PybOaTnjnE pic.twitter.com/pIAZABm3a0