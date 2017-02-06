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Леди Гагу назвали сатанисткой и участницей мирового заговора из-за ее выступления на Супербоуле
06.02.2017 21:15

Леди Гагу назвали сатанисткой и участницей мирового заговора из-за ее выступления на Супербоуле  Видеорепортаж

Известную американскую поп-исполнительницу Леди Гагу обвинили в сатанизме и мировом заговоре из-за ее выступления на Супербоуле. Об этом передает The Independent

Создатель проекта InfoWars Алекс Джонс - сторонник теории заговора - написал в Facebook, что Леди Гага принимает участие в создании "нового мирового порядка", а ее выступление на Супербоуле не что иное, как темный ритуал, а Гага появится перед зрителями в костюме из плоти.

Также еще до начала выступления поп-дивы он призвал людей не смотреть ее выступление.

"Организаторы мероприятия решили осквернить Америку, сломать нашу волю и заставить нас поклоняться", - заявил Джонс.

Кроме того, по его мнению, три сотни дронов, которые были частью шоу Гаги, - это часть сатанистского ритуала.

"Она будет возвышаться на крыше стадиона, управляя и следя за нами с помощью дронов, парящих повсюду", - предупредил Джонс.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 6 февраля в США состоялся финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги на Супербоуле, на котором победил клуб New England patriots. 

Теги материала: Леди Гага, футбол, США, ритуал
Новости СМИ2
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