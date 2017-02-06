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ТОП-10 лучших рекламных роликов с Супербоула
06.02.2017 15:07

Эксклюзив  ТОП-10 лучших рекламных роликов с Супербоула  Видеорепортаж

В ночь с 5 на 6 февраля на стадионе Релайант в Хьюстоне, штат Техас, прошел пятьдесят первый Супербоул - финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) США. Супербоул считается самым популярным телевизионным событием года в США. Из-за этого многие компании тратят большие средства на рекламу во время матча, причем стоимость показа 30-секундного ролика варьировалась от $37,500 во время первого Супербоула в 1967-м до $4,5 млн во время юбилейного пятидесятого матча в 2016 году. Эффект рекламы во время Супербоула породил феномен, при котором люди смотрят матч не столько ради спортивного мероприятия, а исключительно для просмотра рекламы. Зачастую такую рекламу кроме как во время финальной игры НФЛ больше никогда не показывают - это вызывает еще больший ажиотаж.

Вот подборка 10 самых креативных и интересных рекламных роликов с Супербоула 2017 года.

84 Lumber

Компания-производитель строительных материалов 84 Lumber показала часть ролика о матери и дочери из Мексики, которые в поисках лучшей жизни пытаются попасть в Америку. Примечательно, что для просмотра ролика целиком необходимо было перейти на сайт 84 Lumber, но он не выдержал нагрузки и упал.

Audi

В этом ролике Audi рассказали историю о том, как юная гонщица выигрывает заезд и уезжает с отцом на автомобиле Audi. В финальных титрах компания заявляет, что "Audi of America стремится к равной оплате равного труда. Прогресс - это для всех".

Budweiser

Компания Anheuser-Busch, которая выпускает популярное в Штатах пиво Budweiser, также коснулась темы иммигрантов. В ролике поведана история Адольфуса Буша, создавшего компанию с Эберхардом Анхойзером в Сент-Луисе.

GoDaddy

Крупнейший в мире регистратор доменных имен GoDaddy представил, как бы выглядел интернет в виде человека. В ролике содержится огромное количество отсылок к различным интернет-мемам из разных времен.

Honda

Honda оживила выпускные альбомы знаменитостей: актрисы Тины Фей, актера Роберта Редфорда, актрисы Эми Адамс, баскетболиста Ирвина Мэджика Джонсона, актера и комика Стива Кэрелла, певицы Мисси Эллиотт, писателя и создателя огромного количества персонажей комиксов Стэна Ли, ведущего Джимми Киммела и актрисы Виолы Дэвис.

KFC

Золотой полковник Сандерс рассказывает о новом барбекю "Georgia Gold", при этом обычный полковник Сандерс недоволен тем, что футболу не уделяется внимание.

Mercedes

Режиссеры братья Коэны сняли рекламу о байкерах с Питером Фондой - главным героем фильма "Беспечный ездок". 

Skittles

Футболист Маршон Линч поехал в шотландский Хьюстон, чтобы узнать, известно ли шотландцам о Супербоуле, который проходит в американском Хьюстоне, и угостить их сладостями.

Squarespace

В рекламе конструктора сайтов Squarespace актер Джон Малкович пытается зарегистрировать сайт johnmalkovich.com, но он уже занят кем-то другим. Отсылки к фильму "Быть Джоном Малковичем" присутствуют.

Tiffany&Co

Для бренда украшений Tiffany&Co певица Леди Гага просто примерила их и немного о них рассказала.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, gосетителей магазина в США напугала вылезающая из телевизора девочка из "Звонка". Голливудская кинокомпания Paramount напугала посетителей магазина, напомнив им о персонаже из фильма "Звонок" в честь выхода продолжения франшизы.

Теги материала: реклама, подборка, футбол
Новости СМИ2
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