ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax
Дональд Трамп подписывает любой указ, который вы пожелаете
03.02.2017 17:15

Эксклюзив  Дональд Трамп подписывает любой указ, который вы пожелаете

Президент США Дональд Трамп часто демонстрирует журналистам подписанные им документы. Не так давно появился Twitter-аккаунт Donald Draws, в котором публиковались анимации с демонстрирующим документы Трампом и "его рисунками".

Этот аккаунт приобрел большую популярность, за два дня набрав почти 15 тысяч читателей. С оглядкой на вирусную популярность "рисунков" Трампа американские разработчики из 321 Fetch выпустили приложение Donald Draws Executive Doodle для устройств на базе ОС Android. С его помощью любой желающий может сам нарисовать любой рисунок и поместить его в руки Трампу.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, Администрация президента США Дональда Трампа не смягчала санкции против Российской Федерации.  

Теги материала: Дональд Трамп, рисунок, документ, указ
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Стал известен образ Меланьи Трамп на инаугурации Дональда Трампа
Важное
Стал известен образ Меланьи Трамп на инаугурации Дональда Трампа
В украинских магазинах к Новому году появился шоколадный Дональд Трамп
Важное
В украинских магазинах к Новому году появился шоколадный Дональд Трамп
В ОАЭ продали эксклюзивный золотой iPhone 7 с Трампом стоимостью около $151 тыс.
Важное
В ОАЭ продали эксклюзивный золотой iPhone 7 с Трампом стоимостью около $151 тыс.
Башня Трампа превратилась в мусор
Важное
Башня Трампа превратилась в мусор
Красиво жить не запретишь, или как выглядит обитель новоизбранного президента США
Важное
Красиво жить не запретишь, или как выглядит обитель новоизбранного президента США  Фоторепортаж
Трамп не выдержал плач ребенка и попросил вынести малыша со своего выступления
Важное
Трамп не выдержал плач ребенка и попросил вынести малыша со своего выступления  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дональд Трамп подписывает любой указ, который вы пожелаете
Эксклюзив  Дональд Трамп подписывает любой указ, который вы пожелаете
03.02.2017
Сезон премьер на NewsOne: новое спортивное шоу "Политика Чемпионов" со Славой Вардой
Эксклюзив  Сезон премьер на NewsOne: новое спортивное шоу "Политика Чемпионов" со Славой Вардой  Видеорепортаж
03.02.2017
Добкин рассказал, что спровоцировало конфликт на Донбассе
Эксклюзив  Добкин рассказал, что спровоцировало конфликт на Донбассе
03.02.2017
Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек
Эксклюзив  Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек  Фоторепортаж
02.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика