Дональд Трамп подписывает любой указ, который вы пожелаете

Президент США Дональд Трамп часто демонстрирует журналистам подписанные им документы. Не так давно появился Twitter-аккаунт Donald Draws, в котором публиковались анимации с демонстрирующим документы Трампом и "его рисунками".

Этот аккаунт приобрел большую популярность, за два дня набрав почти 15 тысяч читателей. С оглядкой на вирусную популярность "рисунков" Трампа американские разработчики из 321 Fetch выпустили приложение Donald Draws Executive Doodle для устройств на базе ОС Android. С его помощью любой желающий может сам нарисовать любой рисунок и поместить его в руки Трампу.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, Администрация президента США Дональда Трампа не смягчала санкции против Российской Федерации.