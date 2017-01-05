Приснившаяся комбинация цифр помогла жительнице Канады сорвать джекпот в 5 млн канадских долларов

MIGnews.com.ua

В Новой Шотландии женщина выиграла около четырех миллионов долларов в лотерею благодаря числовой комбинации, которая приснилась ей во сне. Об этом сообщает ВВС .

В мае 1989 году жительнице городка Истерн Пасседж в канадской провинции Нова Шотландия Ольге Бено приснилась комбинация чисел, которую женщина на протяжении 27 лет вводила в лотерейные билеты.

"Я знаю числа наизусть, и мне показалось, что после розыгрыша я увидела их на телеэкране, но у меня не очень хорошее зрение, поэтому я просто решила об этом забыть", - поделилась Бено.

На следующий день женщина, просматривая газету, увидела знакомую комбинацию цифр.

"Кажется, я выиграла в лотерею", - сказала Бено своей сестре, с которой разговаривала по телефону, листая газету. Сестра знала о хобби родственницы.

"Она ответила: "Перезвони, когда перестанешь врать", - рассказывала победительница.

Таким образом, спустя 27 лет после "вещего" сна Бено сорвала джекпот в 5,3 млн канадских долларов, а это 3,9 млн американских долларов.

Выигрыш победительница планирует потратить в частности для приобретения собственного жилья, так как для борьбы с раком, который обнаружили у женщины десять лет назад, ей пришлось продать старый дом.

Фото: Atlantic Lottery

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, семья Робинсон из штата Теннесси в США выиграла в лотерею 528 млн долларов. По просьбе своей жены муж купил в магазине четыре лотерейных билета, один из которых оказался призовым.