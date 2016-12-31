В Италии уволили дирижера, заявившего, что Санта-Клауса не существует

В Риме дирижера Джакомо Лоприено оркестра уволили с занимаемой должности после того, как он на рождественском концерте сказал детям, что Санта-Клауса нет, передает Радио Свобода.
Дирижера разозлило то, как холодно дети приняли диснеевский мюзикл Frozen в исполнении его оркестра. В связи с этим он устроил демарш после завершения шоу. В социальных сетях родители юных зрителей заявили, что возмущены подобными действиями, так как многих детей они довели до слез.
Компания Dimensione Eventi, выступающая организатором шоу, подчеркнули, что они так же находятся в шоковом состоянии из-за слов Лоприено и считают их неприемлемыми. В компании добавили, что это лишь случайные действия одного человека.
Позже организаторы решили отстранить дирижера от сотрудничества и опубликовали фото нового дирижера, стоящего рядом с Санта-Клаусом.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, блогер из Польши доказал своей дочери в возрасте шести лет, что Санта-Клаус существует.