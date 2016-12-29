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Шестилетняя девочка взломала биометрический пароль на iPhone
29.12.2016 09:57

Шестилетняя девочка взломала биометрический пароль на iPhone

В США 6-летней девочке Эшлинд Хауелл удалось обойти биометрический пароль Touch ID на iPhone матери. Об этом сообщает znaj.ua, ссылаясь на BGR.

Мать девочки отказалась покупать ей покемонов, поэтому девочка решила осуществить свою мечту самостоятельно. Девочка приложила палец матери к iPhone, пока та спала. Когда телефон был разблокирован, Эшлинд заказала на Amazon 13 игрушек, общая стоимость которых обошлась в 250 долларов.

Когда мать проснулась, она обнаружила снятые деньги. Вначале она подумала, что ее телефон взломали, однако девочка ее успокоила и гордо заявила, что это она купила игрушки. Также она заказала их доставку на дом. Женщине удалось отменить только четыре заказа.

Таким образом, Эшлинд стала первым ребенком, которому удалось взломать биометрический пароль.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в ОАЭ продали эксклюзивный золотой iPhone 7 с изображением Трампа. Стоимость роскоши составила $151 тыс.

Теги материала: IPhone, ребенок, США, взлом, пароль, биометрический
Новости СМИ2
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