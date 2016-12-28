Видеоблогер показал, как Санта кладет под ёлку подарки

MIGnews.com.ua

Польский блогер решил доказать своей 6-летней дочери, что Санта-Клаус существует. Видео об этом он разместил на своем канале в YouTube, передает УНН .

В описании видеоролика блогер написал, что его дочь начали посещать сомнения, что Санта действительно существует. Поэтому он решил вернуть девочке веру в праздник. А для того, чтобы окончательно убедить ребенка, заботливый отец использовал магические спецэффекты.

"Так как моя шестилетняя дочь потеряла веру в существование Санта-Клауса, я решил убедить ее, что старый бородатый чувак реально существует. Вместе с моей дочерью мы решили навести камеру на елку, чтобы уловить момент, когда придет Санта-Клаус. Как только моя дочь нашла рождественские подарки, она захотела увидеть, что на ленте", - поделился блогер.

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