В украинских магазинах к Новому году появился шоколадный Дональд Трамп

MIGnews.com.ua

В арсенале товаров деликатес-маркета Le Silpo появился необычный Дед Мороз в виде шоколадного Дональда Трампа, сообщается на их официальном сайте .

Известно, что первый Le Silpo открылся в 2012 году, на данный момент сеть насчитывает три деликатес-маркета - в Днепропетровске, Киеве и Харькове.

Организаторы сообщают, что ассортимент ориентирован на гостей с высоким доходом.

Такой ход сделан из-за массовой реакции жителей мира на выборы американцев, в результате которых победил скандальный миллиардер Дональд Трамп. Волна агрессии и мемов до сих не утихает на просторах интернета.

Как сообщал MIGnews.com.ua, новоизбранный 45-й президент США Дональд Трамп хочет внести изменения в традиции страны , которые существовали на протяжении десятков лет, бросая вызов также определенным законодательным нормам.