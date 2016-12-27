ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Relax
В украинских магазинах к Новому году появился шоколадный Дональд Трамп
27.12.2016 14:29

В украинских магазинах к Новому году появился шоколадный Дональд Трамп

В арсенале товаров  деликатес-маркета Le Silpo появился необычный Дед Мороз в виде шоколадного Дональда Трампа, сообщается на их официальном сайте.

Известно, что первый Le Silpo открылся в 2012 году, на данный  момент сеть насчитывает три деликатес-маркета - в Днепропетровске, Киеве и Харькове.

Организаторы сообщают, что ассортимент ориентирован на гостей с высоким доходом.

Такой ход сделан из-за массовой реакции жителей мира на выборы американцев, в результате которых победил скандальный миллиардер Дональд Трамп. Волна агрессии и мемов до сих не утихает на просторах интернета.

Как сообщал MIGnews.com.ua, новоизбранный 45-й президент США Дональд Трамп хочет внести изменения в традиции страны, которые существовали на протяжении десятков лет, бросая вызов также определенным законодательным нормам. 

Культовая американская актриса Мэрил Стрип на недавнем празднике в честь Уильяма Шекспира перевоплотилась в новоизбранного президента США Дональда Трампа.

 

Теги материала: Дональд Трамп, шоколад, магазин, Новый год
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В ОАЭ продали эксклюзивный золотой iPhone 7 с Трампом стоимостью около $151 тыс.
Важное
В ОАЭ продали эксклюзивный золотой iPhone 7 с Трампом стоимостью около $151 тыс.
Украинская певица Бужинская подтвердила, что ждет двойню
Важное
Украинская певица Бужинская подтвердила, что ждет двойню  Фоторепортаж
Башня Трампа превратилась в мусор
Важное
Башня Трампа превратилась в мусор
Красиво жить не запретишь, или как выглядит обитель новоизбранного президента США
Важное
Красиво жить не запретишь, или как выглядит обитель новоизбранного президента США  Фоторепортаж
Сильно "похудевшая" плитка шоколада Toblerone расстроила фанатов
Важное
Сильно "похудевшая" плитка шоколада Toblerone расстроила фанатов
Пуэрториканские воры угнали фургон шоколада на $80 тысяч
Важное
Пуэрториканские воры угнали фургон шоколада на $80 тысяч

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016
Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев
Эксклюзив  Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев  Видеорепортаж
27.12.2016
Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
Эксклюзив  Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика