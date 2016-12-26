Хакеры два раза "убили" популярную певицу Бритни Спирс

MIGnews.com.ua

На официальной странице компании Sony Music Global в Twitter появилось сообщение о том, что популярная американская певица Бритни Спирс умерла из-за несчастного случая, позже его удалили. Об этом сообщает The Independent .

Скорее всего, данное сообщение стало результатом хакерской атаки на аккаунт Sony Music Global. Также предполагается, что страница была взломана хакерами из организации OurMine.

Кроме того, такое же сообщение было опубликовано на странице известного американского музыканта Боба Дилана в Twitter. В The Independent считают, что его аккаунт могли взломать те же люди. Официальный представитель Спирс заявил, что певица жива.

Организация OurMine, которую подозревают в совершении хакерских атак, раньше взламывала аккаунты Марка Цукерберга и Джимми Уэльса. Представители указанной организации занимаются взломами для того, чтобы привлечь внимание людей к вопросу безопасности в интернете и убедить их использовать сервис компании.