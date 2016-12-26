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В Закарпатской области пес два дня защищал раненную собаку на железнодорожных путях
26.12.2016 17:27

В Закарпатской области пес два дня защищал раненную собаку на железнодорожных путях  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В Закарпатской области около села Цегливка два дня на железнодорожных путях лежали две собаки - одну из них, суку, ранил поезд, из-за чего она не могла двигаться, а кобель охранял ее от людей и согревал собственным телом. Об этом сообщил Денис Малафеев на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что о данном инциденте его проинформировали друзья, вместе с которыми мужчина пытался перенести животное в безопасное место, однако кобель защищал ее и не давал приблизиться. Когда приближался поезд и прозвучал сигнал машиниста, кобель направился к суке и, прижавшись, лег возле нее. Собаки опустили головы и прижали их к земле, пока поезд проезжал.

"Я не знаю, как это назвать: инстинкт, любовь, дружба, преданность. Знаю одно: не все люди так могут! Это поучительно для нас!" - написал он.

Позже мужчина уточнил, что обе собаки целы и живы, им оказали квалифицированную медицинскую помощь. Также обнаружены хозяева собак, которых зовут Панда и Люси.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Одессе на базе Немецкого благотворительного приюта создали первую в Украине медицинскую помощь для бездомных животных.

Теги материала: Закарпатье, животные, собака, железная дорога, рельсы, фото, видео
Новости СМИ2
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