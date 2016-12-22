Пользователи iPhone 7 Plus жалуются на неполадки в работе камеры на смартфоне

MIGnews.com.ua

В iPhone 7 Plus есть неполадки в работе двойного модуля камеры. На это жалуется владелец смартфона под ником teryakiwok на сайте Reddit , передает Ubergizmo .

По словам пользователя, камера на IPhone "умерла".

"Я запусли приложение камеры и увидел только черный экран. Иногда получается сделать снимок, но он весь залит зеленым или фиолетовым цветами", - пишет Teryakiwok.

Также он утверждает, что в момент фото на экране появляется сообщение о перегреве устройства.

Teryakiwok жалуется, что проблему нельзя решить ни обычной перезагрузкой телефона, ни полным сбросом настроек.

По предварительным выводам, проблемы с камерой возникают из-за дефекта шлейфа.

Также автор поста рассказал, что связывался с другими пользователями, столкнувшимися с такой же проблемой. Они сказали, что дефекты устранили в авторизированном сервисном центре.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в ОАЭ продали эксклюзивный iPhone 7 с золотым корпусом, брильянтами и изображением Трампа. Смартфон стоит около $151 тыс.