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Пользователи iPhone 7 Plus жалуются на неполадки в работе камеры на смартфоне
22.12.2016 17:46

Пользователи iPhone 7 Plus жалуются на неполадки в работе камеры на смартфоне

В iPhone 7 Plus есть неполадки в работе двойного модуля камеры. На это жалуется владелец смартфона под ником teryakiwok на сайте Reddit, передает Ubergizmo.

По словам пользователя, камера на IPhone "умерла".

"Я запусли приложение камеры и увидел только черный экран. Иногда получается сделать снимок, но он весь залит зеленым или фиолетовым цветами", - пишет Teryakiwok.

Также он утверждает, что в момент фото на экране появляется сообщение о перегреве устройства.

Teryakiwok жалуется, что проблему нельзя решить ни обычной перезагрузкой телефона, ни полным сбросом настроек.

 По предварительным выводам, проблемы с камерой возникают из-за дефекта шлейфа.

Также автор поста рассказал, что связывался с другими пользователями, столкнувшимися с такой же проблемой. Они сказали, что дефекты устранили в авторизированном сервисном центре.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в ОАЭ продали эксклюзивный iPhone 7 с золотым корпусом, брильянтами и изображением Трампа. Смартфон стоит около $151 тыс.

Теги материала: iPhone, камера, дефекты
Новости СМИ2
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