ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Relax
В ОАЭ продали эксклюзивный золотой iPhone 7 с Трампом стоимостью около $151 тыс.
22.12.2016 16:01

В ОАЭ продали эксклюзивный золотой iPhone 7 с Трампом стоимостью около $151 тыс.

В ОАЭ в продажу запустили iPhone 7 с золотым корпусом, на котором изображен портрет новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN Money.

Также яблочный девайс украшают бриллианты.

Единственный экземпляр смартфона стоит около $151 тыс., а купить его можно в городе Шардже, что возле Дубая, в магазине Goldgenie, который пользуется популярностью среди богачей.

"По всему миру есть богатые, состоятельные люди, и иногда очень сложно купить для них подходящий подарок, потому что у них есть все", - отметил директор магазина Фрэнк Фернандо, который и является автором нового дизайна IPhone7.

По его словам, идея для такого оформления смартфона пришла к нему недавно. В прошлом месяце магазин посетила женщина-китаянка и попросила сотрудников изготовить такой смартфон.

После продажи первого золотого IPhone с Трампом, магазин получил еще девять заказов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа вычеркнули Россию из списка угроз для США. Ранее РФ была угрозой №1 для Штатов. 

Теги материала: Дональд Трамп, Iphone, ОАЭ
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Пользователи iPhone 7 Plus жалуются на неполадки в работе камеры на смартфоне
Важное
Пользователи iPhone 7 Plus жалуются на неполадки в работе камеры на смартфоне
Башня Трампа превратилась в мусор
Важное
Башня Трампа превратилась в мусор
Красиво жить не запретишь, или как выглядит обитель новоизбранного президента США
Важное
Красиво жить не запретишь, или как выглядит обитель новоизбранного президента США  Фоторепортаж
Китаянка "раскрутила" своих бойфрендов на 20 iPhone 7, продала их и купила дом
Важное
Китаянка "раскрутила" своих бойфрендов на 20 iPhone 7, продала их и купила дом
Мужчина в ОАЭ увидел жену без макияжа на пляже и поспешно развелся
Важное
Мужчина в ОАЭ увидел жену без макияжа на пляже и поспешно развелся
Трамп не выдержал плач ребенка и попросил вынести малыша со своего выступления
Важное
Трамп не выдержал плач ребенка и попросил вынести малыша со своего выступления  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
Эксклюзив  Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
22.12.2016
10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
Эксклюзив  10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
22.12.2016
Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
Эксклюзив  Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
21.12.2016
"После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
Эксклюзив  "После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
21.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Если у меня счет в ПриватБанке, то я:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика