В ОАЭ продали эксклюзивный золотой iPhone 7 с Трампом стоимостью около $151 тыс.

В ОАЭ в продажу запустили iPhone 7 с золотым корпусом, на котором изображен портрет новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN Money.
Также яблочный девайс украшают бриллианты.
Единственный экземпляр смартфона стоит около $151 тыс., а купить его можно в городе Шардже, что возле Дубая, в магазине Goldgenie, который пользуется популярностью среди богачей.
"По всему миру есть богатые, состоятельные люди, и иногда очень сложно купить для них подходящий подарок, потому что у них есть все", - отметил директор магазина Фрэнк Фернандо, который и является автором нового дизайна IPhone7.
По его словам, идея для такого оформления смартфона пришла к нему недавно. В прошлом месяце магазин посетила женщина-китаянка и попросила сотрудников изготовить такой смартфон.
После продажи первого золотого IPhone с Трампом, магазин получил еще девять заказов.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа вычеркнули Россию из списка угроз для США. Ранее РФ была угрозой №1 для Штатов.