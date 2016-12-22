В ОАЭ продали эксклюзивный золотой iPhone 7 с Трампом стоимостью около $151 тыс.

MIGnews.com.ua

В ОАЭ в продажу запустили iPhone 7 с золотым корпусом, на котором изображен портрет новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN Money .

Также яблочный девайс украшают бриллианты.

Единственный экземпляр смартфона стоит около $151 тыс., а купить его можно в городе Шардже, что возле Дубая, в магазине Goldgenie, который пользуется популярностью среди богачей.

"По всему миру есть богатые, состоятельные люди, и иногда очень сложно купить для них подходящий подарок, потому что у них есть все", - отметил директор магазина Фрэнк Фернандо, который и является автором нового дизайна IPhone7.

По его словам, идея для такого оформления смартфона пришла к нему недавно. В прошлом месяце магазин посетила женщина-китаянка и попросила сотрудников изготовить такой смартфон.

После продажи первого золотого IPhone с Трампом, магазин получил еще девять заказов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа вычеркнули Россию из списка угроз для США. Ранее РФ была угрозой №1 для Штатов.