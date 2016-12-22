Джоан Роулинг собирается выпустить новую книгу

MIGnews.com.ua

Британская писательница, известная благодаря серии книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг сообщила о работе над новым романом. Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter.

Так Роулинг прокомментировала твит одной из ее подписчиц в Twitter, которая интересовалась, собирается ли писательница выпустить новую книгу.

"Я сейчас работаю над ней (буквально)", - заявила Роулинг.

Также Корреспондент сообщает, что новое произведение писательницы не будет связано с ее предыдущим - "Фантастические звери и места их обитания".

О подробностях будущей книги Роулинг пока что умолчала.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, восьмая часть "Гарри Поттера" стала самой продаваемой в Великобритании. За первую неделю было продано 847,9 тысяч экземпляров книги.