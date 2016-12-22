ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27,15
Главная - Relax
Джоан Роулинг собирается выпустить новую книгу
22.12.2016 13:00

Джоан Роулинг собирается выпустить новую книгу

Британская писательница, известная благодаря серии книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг сообщила о работе над новым романом. Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter.

Так Роулинг прокомментировала твит одной из ее подписчиц в Twitter, которая интересовалась, собирается ли писательница выпустить новую книгу.

"Я сейчас работаю над ней (буквально)", - заявила Роулинг.

Также Корреспондент сообщает, что новое произведение писательницы не будет связано с ее предыдущим - "Фантастические звери и места их обитания".

О подробностях будущей книги Роулинг пока что умолчала.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, восьмая часть "Гарри Поттера" стала самой продаваемой в Великобритании. За первую неделю было продано 847,9 тысяч экземпляров книги. 

Теги материала: Джоан Роулинг, роман, книга
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Билл Гейтс поделился пятеркой своих любимых книг в 2016 году
Важное
Билл Гейтс поделился пятеркой своих любимых книг в 2016 году
У Брэда Питта появилась новая девушка
Важное
У Брэда Питта появилась новая девушка
Роулинг написала сценарий "Фантастических зверей" с политическим подтекстом
Важное
Роулинг написала сценарий "Фантастических зверей" с политическим подтекстом
Книга рекордов Гиннесса определила самую длинную кошку в мире
Важное
Книга рекордов Гиннесса определила самую длинную кошку в мире  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Джонни Депп сыграет роль в спин-оффе эпопеи о Гарри Поттере
Важное
Джонни Депп сыграет роль в спин-оффе эпопеи о Гарри Поттере
О мире Гарри Поттера снимут пять новых фильмов
Важное
О мире Гарри Поттера снимут пять новых фильмов

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
Эксклюзив  Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
22.12.2016
10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
Эксклюзив  10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
22.12.2016
Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
Эксклюзив  Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
21.12.2016
"После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
Эксклюзив  "После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
21.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Если у меня счет в ПриватБанке, то я:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26,6000 27,1500
EUR 28,0000 29,0000
RUR 0,4200 0,4600
BTC 737,9850 815,6676
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика