10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок

22 декабря - день рождения знаменитой украинской писательницы Марии Александровны Вилинской, писавшей под псевдонимом Марко Вовчок. MIGnews.com.ua решил собрать десять интересных фактов о жизни писательницы.

1. Была смешанной крови. Мать Марко Вовчка происходила из княжеского рода Радзивиллов, а бабка матери была полькой-литовкой. Отец имел белорусские корни. Семья жила в России (Орловская губерния), а Марко Вовчок с мужем-украинцем жила в Украине.

2. Повседневным языком в семье Вилинских был французский.

3. Когда Марко было 10 лет, мать вышла замуж во второй раз. Отчим был пьяницей, "разнузданный, грубый и отчаянный гуляка-картежник" (воспоминание брата Дмитрия) и нередко бегал за ребенком с топором и криком "зарублю!".

4. Замуж за сосланного в Орел по Кирилло-Мефодиевскому делу Афанасия Марковича Мария вышла в 17 лет.

5. Есть две версии происхождения прозвища "Марко Вовчок". Первая версия возникновения псевдонима М.Вилинской - писательница придумала псевдо сама, по фамилии первого мужа (Маркович). Вторая версия - "Марко Вовчок" родился из уст Пантелеймона Кулиша, который соединил фамилию мужа Марии с ее "волчковатостью" в общении. Сама же Марко Вовчок это "прозвище" ненавидела.

6. Она была единственной в украинской литературе женщиной-писательницей в конце 50-х годов XIX века.

7. Россиянка по происхождению Марко Вовчок дебютировала как украинский автор. Была известной и во французской литературе.

8. Марко Вовчок выпускала журнал, который должен был помогать интеллигентным женщинам, в котором поднималась вопрос эмансипации. В 1871 году вышло 12 номеров издания, а в 1872 - 5. "Меня очень теперь волнует мнение, сколько могли бы сделать женщины, священнические дочери и жены, и они ничего не делают", - писала она.

9. Марко Вовчок свободно владела французским, английским, ну и, конечно же, русском и украинским языках.

10. Почти 40 лет была постоянным сотрудником журнала "Magasin d`Education et de Recreation", в котором печатался Жюль Верн.

Также читайте: 10 интересных фактов о новом турецком сериале "Обломки счастья".