Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву

Анастасия Горбачева

Основному Закону Украины - 21 год. В преддверии этой годовщины MIGnews.com.ua побеседовал с одним из авторов текста Конституции Украины, принятой в ночь с 27 на 28 июня 1996 года, Виктором Мусиякой.

- Виктор Лаврентьевич, как долго ваша команда работала над документом?

- Работа над Конституцией Украины началась в 1991 году, когда были созданы первые рабочие группы. В них входили лучшие украинские ученые в сфере конституционного права. С 1992 года уже конкретно пошла работа.

Конституционная комиссия, которую возглавлял президент и глава Верховной Рады, продолжала свою работу и после смены власти. Но самый интенсивный период работы над документом начался после так называемого Конституционного договора в мае 1995 года. Комиссия, которая после первого чтения в Верховной Раде дорабатывала этот проект, работала больше трех месяцев. Эта работа велась каждый день, почти без выходных, и все завершилось конституционной ночью.

Хотя если придерживаться регламента Верховной Рады, для утверждения документа необходимо было обсуждать проект Конституции в течение всей пленарной недели. В конечном результате мы получили Конституцию Украины.

- Почему Конституцию удалось принять только в 1996-м, а не раньше?

- Как раз в этот период, после распада тоталитарного государства, начался разгул демократии, появилась возможность разным политическим силам свободно выражать свое мнение, а также участвовать в политических процессах. В Верховной Раде при принятии окончательного решения постоянно заходили в тупик, потому что необходимо было набрать 300 голосов для утверждения документа, но большинство в парламенте представляли левые. Данные обстоятельства не позволяли принять Конституцию, потому что ее все время подгоняли, оглядываясь на развитие событий в Российской Федерации.

Даже когда мы шли к принятию Конституцию в 1996 году, этот процесс пытались задержать коммунисты, ожидая результатов выборов президента России. На тот момент большие шансы стать президентом РФ были у Зюганова.

Жесткая политическая борьба длилась до 1995 года и завершилась принятием так называемого Конституционного договора. В данном документе на год определялись полномочия исполнительной власти во главе с президентом. За этот год необходимо было подготовить текст Конституции. Кроме того, отмечалось, что никакая политическая сила не имеет права самостоятельно выносить на референдум любой проект Основного Закона.

И вот получилось так, что Конституцию приняли, когда президент уже подписал указ о проведении референдума в сентябре 1996 года, чем фактически нарушил условия Конституционного договора. Вот эти события и препятствовали завершению процесса принятия Основного Закона. В результате Украина стала последней среди бывших республик СССР, которая утвердила Конституцию.

- На основе чего составляли документ? Конституции каких стран брали за пример?

При подготовке к работе над проектом Конституции, прежде всего, рассматривали основные законы государств, которые имели большую традицию государственного существования. В основном документе Украины можно увидеть отголоски положений из Конституции США и Франции. Акцент был сделан на сочетание сильной президентской власти и сильного парламента, что характерно для французской Конституции.

Благодаря этому, несмотря на серьезные политические проблемы внутри государства, есть силы, которые определяют состояние дел в парламенте. Данные политические силы ориентируются на президента и сосредоточены вокруг него.

Сегодня более-менее, даже при том, что есть сомнения существования парламентской коалиции, они находят голоса со стороны представителей других политических сил в парламенте, и каким-то образом умиротворяют эту ситуацию.

- Кто был основным идеологом принятия документа, а кто, наоборот, оказывал сопротивление?

- Окружение президента Кучмы пыталось принять такой документ. Все хотели принять Основной Закон. Даже то, что был издан указ для проведения референдума в сентябре 1996 года по принятию Конституции, говорит о том, что и президентская ложа хотела принятия Конституции. Но они хотели содержание совершенно другое. Все должно было подчиняться президенту.

Движущей силой в данном процессе были национал-демократы, новые либеральные прообразы партий, которые уже были в парламенте, и патриотически настроенные силы, к которым относились даже левые. В этот момент еще не оформились спектры политических партий (правого или левого толка), потому что это был только второй парламент после обретения независимости.

- Как думаете, не устарел ли документ за более чем 20 лет?

- Как можно говорить, что документ устарел, когда в него все время вносятся изменения. Нам пытаются все время впарить, что необходимы обновления, необходимо учитывать те или иные обстоятельства, а по существу подгоняется Основной Закон под интересы соответствующей правящей политической силы. Первичный текст документа 1996 года он тоже рабочий, он тоже продуктивный мог бы быть, если бы прежде всего власть придерживалась Конституции, если бы она уважала Конституцию. В рамках даже того текста, который был принят без изменений, можно было нормально организовать существование и функционирование государства и организацию всех политических и общественных процессов в стране. Я не могу согласиться с тем, что он устарел. Все, что происходит вокруг Конституции, постоянные попытки внесения изменений в сфере правосудия, все это свидетельствует о том, что необходимо, наверное, двигаться к теоретическому осмыслению сути Основного Закона. Необходимо теоретически обосновать постулаты и концепции, которые должны быть реализованы в общественном договоре. Все должно быть освещено волей народа. Это необходимо для того, чтобы нельзя было в будущем каждой политической силе, пришедшей к власти, вносить изменения в Основной Закон, который может существенно искажать механизм достижения цели государства.

- Каким бы было ваше первое и главное изменение в Конституцию, если бы вам предложили внести его сейчас?

- Я бы сказал, не трогайте Конституцию, придерживайтесь Конституции, уважайте Конституцию. Если предлагаете законы, то проверяйте их до последней буквы на соответствие Конституции, а не так как сейчас происходит.

Необходимо войти в конституционное правовое поле и мы увидим, насколько просто, ясно и четко видны проблемы в государственном управлении и в самом государстве. Я не считаю, что надо какую-то совсем новую Конституцию. Надо людям объяснить, что согласно тексту основного документа они и есть источник власти. Необходимо, чтобы они понимали суть самого документа, а также если уважать и придерживаться его, то всегда можно держать в узде любую власть.

Власть постоянно устраивает игры вокруг Конституции именно потому, что не хочет сидеть в этой узде. Сама по себе Конституция не в состоянии защитить себя и людей, если нет механизмов, которые помогут удержать всех в рамках Конституции и закона. Надо начинать с уважения к Конституции.

- Как думаете, можно было бы избежать части сегодняшних проблем, если бы Конституция до сих пор не была бы принята? Или ее отсутствие только усугубило бы ситуацию?

- Это было бы ужасно. В отсутствие Основного Закона каждый президент, а у нас на эту должность приходили люди амбициозные, тянул бы закон на себя. Даже сейчас, когда все четко определено, вся законодательная деятельность направлена на то, чтобы побольше полномочий определить главному субъекту власти.

Отсутствие Конституции приводит к хаосу и нивелирует понятие правового государства. Очень сложно рассчитывать на то, что к власти приходят честные и порядочные люди, что они провозглашают идеи и действуют в интересах общества, и на то, что они будут это делать как обещают. Практика свидетельствует о том, что это абсолютно не так, поэтому должна быть Конституция и механизмы, которые не будут позволять выходить за ее пределы.

- Чувствуете ли вы себя "отцом" основного документа?

- Это громко сказано. Все, кто принимал участие в создании документа, считают, что отец Конституции это Михаил Сирота, который возглавлял комиссию. Вот он - действительно, отец! Все, кто имел к этому отношение, формулировал положения и голосовал в парламенте, просто причастны к этому. В то же время, мы считаем, что именно Михаила Сироту можно называть отцом. Он руководил всем процессом. Он всю конституционную ночь стоял за трибуной. Он излагал эти все наши наработки, обосновывал их и призывал голосовать.