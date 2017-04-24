Генерал Чаповский: Наши бригады должны быть эффективнее дивизий любого из соседей

После первого интервью на Mignews.com.ua генерал-лейтенант Александр Чаповский своего мнения о качестве военной реформы не изменил и неустанно трудился над проектом того, как это должно быть на самом деле. А на самом деле, считает бывший командующий Национальной гвардией Украины, любая часть Вооруженных Сил должна действовать самостоятельно и в любых условиях решать задачу обороны страны. Более того, он уверен, что при наличных силах и средствах реально придать украинской армии совершенно другое качество. Причем, все уже просчитано: солдаты, танки и принципы взаимодействия родов и видов войск.

- Чем вас не устраивает текущая реформа, ведь руководители Минобороны говорят, что она успешна?

- О том, что она неуспешна можно понять хотя бы из того, что президент подписывает закон, по которому военнослужащих штрафуют за пьянку. Это означает, что в армии не действуют уставы. Раньше командир роты имел право на трое суток посадить на гауптвахту. Командир батальона - на 5 суток. Командир полка мог посадить на 10 суток, даже офицера. Если солдат не выполняет приказ в определенных условиях, командир обязан применить оружие, и мне самому дважды приходилось это делать.

Нет уставов – нет системы, а значит, нет и армии. Эффективно выполнять свою главную задачу – обеспечение обороноспособности страны, - она не в состоянии. Даже по форме одежды посмотрите, шарахаются по Киеву кто в чем. Солдаты в одной форме, офицеры в другой, по знакам различия не разберешь кто есть кто.

Второе – полная неопределенность в распределении обязанностей руководства Минобороны. На начальника Генерального штаба навешали столько, что он не может заниматься своими прямыми обязанностями. Они не могут ни структуры разработать, ни войсками управлять. Как показали боевые действия даже такого малого калибра, которые происходят на Донбассе, вся система управления сгнила. Это не война, а игра в «казаки-разбойники». Армия – это взаимодействие родов и видов войск, система тыла, медицинское обеспечение и железная дисциплина. Всего этого сейчас нет. Если бы было, не потребовались бы все эти волны мобилизации, все было бы боеспособно и работало правильно.

- Предположим, завтра руководство МОУ заменено на других людей, что они должны делать? Первые пять шагов?

- Создать структуру. Набрать в нее людей. Вооружиться. Начать интенсивную боевую подготовку. Ввести железную дисциплину. А потом уже все остальные вопросы - комплектование, прохождение службы и прочее. Решать бытовые проблемы. Армия начинается с солдата. Как он одет, что он ест, как он спит. Если с этим все хорошо - остальные проблемы решаются очень легко и боевая подготовка идет по-другому. То же самое с офицерами. Нужно им помогать всем, чем можно, знать, в каких условиях живет офицер и его семья. Если раньше были военные городки, жилой фонд был подчинен квартирно-эксплуатационной части, командиры гарнизонов, дивизий могли распоряжаться квартирами, строить и ремонтировать жилой фонд, сейчас местная власть этого не тянет. Люди мучаются, а у командира нет рычагов, чтобы помочь офицеру или прапорщику с жильем.

Но все равно на первом месте – боевая подготовка. Без нее все рассыпается, солдат занимается чем попало и на проверку выходит с низкими или нулевыми результатами. В чем горе украинской армии - в том, что она была создана на основе трех военных округов сокращенного состава. У нас было 1-2 дивизии боевых, остальное все кадрированное. Я когда приехал из Германии, то принял такой полк: 2500 человек по штату, а по списку - сто. Вот так люди и доросли от лейтенанта до полковника, в глаза не видя солдата. Такими людьми было скомплектовано Министерство обороны Украины.

- Как все эти задачи решает ваша концепция и структура?

- Полностью! 280 тысяч человек, 2698 танков и 6 тысяч БМП и БТР в армии, Нацгвардия – резерв до 250 тысяч и вся территориальная оборона. Вся гусеничная техника – в войска, все, что на колесах – в гвардию. Всю авиацию, какая осталась, свести в один кулак и поставить хорошего авиационного командира. При Воздушных силах – командование ВДВ, представленное штабом и отдельной десантно-штурмовой бригадой в 4 тысячи человек.

Каждая часть большой структуры может действовать самостоятельно и полноценно в ходе боевых действий. Созданные нами бригады по эффективности могут быть сравнимы с механизированной дивизией США. Шесть батальонов механизированных и три танковых и 6 365 человек. Есть свой зенитно-ракетный полк, своя группа ракетных войск и артиллерии, свое тыловое и техническое обеспечение. Это мобильное, высокоэффективное и управляемое в бою соединение.

Плюс ввели структуру боевых частей и подразделений в батальоне – медицинский взвод, в бригаде – медроту, в корпусе – мобильный госпиталь. медицинские подразделения и к этому в Минобороны уже прислушались. На моих глазах под Горловкой снайпер ранил бойца в голову – и его спасли. А еще год назад, когда я ездил в АТО, медслужба была в виде троих грязных и небритых пацанов в каком-то сарае. Людей до тыла просто не успевали довезти.

- Зачем армии столько танков? Тем более, старых танков.

- У нас есть заводы, которые ждут, чтобы их модернизировать. Лучше в бой бросать технику, чем массу людей. Я даже у себя в гвардии на учениях давал на взвод пушку, чтобы и командир, и солдаты поняли: сначала надо подавить противника, огневые точки, а потом ходить в атаку. В Афганистане американцы воевали как: идет патрульная группа, впереди автомат застучал - стоп. Вызвали артиллерию, нанесли удар, потом пошли. Все надо сделать, чтобы солдат остался живой.

Огонь, маневр и броневая защита - вот преимущества танка. А в каждый батальон мы добавили подразделения, которые необходимы для обеспечения и прикрытия, это то, что опробовано на практике мной лично на учениях «Запад-81». А это были крупнейшие учения Вооруженных Сил, сопоставимые по масштабу с операциями Второй мировой войны. Мы испытывали нехватку разведчиков, зенитчиков, саперов, техников, поскольку без этого танковое подразделение нормально не работает. Танк не может быть неприкрытым. Я их добавил – и все задачи были выполнены.

Когда не нужно искать и вызывать, а все рядом свое, родное - зенитно-ракетный взвод, родная разведка твоя, саперный взвод, где есть мостоукладчик, минное заграждение и прочее. Чтобы батальон мог уйти в рейд по тылам и действовать самостоятельно везде, где необходимо. Батальон - рейдовый отряд. Запусти бригаду - будет оперативно-маневренная группа. Она отрывается от главных сил и обеспечена всем. Об этом уже забыли, говорят, что танки не нужны. Но так воюет настоящая армия. Наши бригады должны эффективно действовать против дивизий любого из соседей и побеждать. На это мы рассчитываем.

- По концепции заметно, что разные рода войск разбиты на кусочки и распределены по всей структуре. Например, Силы специальных операций или ВДВ. Это не ухудшает их управляемость и централизованное снабжение?

- Возьмем ВДВ. За всю их историю успешно они применялись там, где входили в Военно-воздушные силы. У кого в руках транспортная авиация? У ВВС. Вот вам пример, на семь лет осудили начальника штаба АТО Виктора Назарова за сбитый Ил-76 с десантниками. А в чем его вина? Он из штаба дал команду провести десант. Авиационный командир должен был правильно организовать высадку десантников, но они не его, а Сухопутных войск. Понадеялся на кого-то другого. В итоге на посадке сбили и 49 человек погибло. Отвечать некому.

Если бы десантники были при ВВС, то их командующий и командир ВДВ вдвоем бы обеспечили нормальное выполнение задачи. Поэтому у нас в структуре есть полноценная десантная бригада. Для Украины на сегодняшний день хватит. В структуре механизированных бригад и в полевой армии есть свои десантно-штурмовые подразделения для выполнения отдельных задач. В оперативном подчинении командующий может забрать их отовсюду, но я думаю, таких задач не будет.

- А не вызовет протеста у власти новое качество Нацгвардии, которая является, по сути, переформатированными Внутренними войсками, то есть, полицейским ресурсом?

- Мы говорим о защите государства, какой тут может быть протест? НГУ выполняет две функции - внешнюю и внутреннюю. Это резерв Верховного Главнокомандующего, а внутренняя функция - территориальная оборона. Начиная от приграничного района, гвардия должна контролировать положение дел. Бандформирования, диверсионные группы, оборона каждого города или села и все остальное - это ее компетенция.

В каждом батальоне есть разведвзвод. Своя минометная батарея. Авиация поможет из ВВС. Можно бить противника, откуда бы он ни ворвался. А в случае полномасштабной войны на базе отдельных бригад и батальонов разворачивается вторая армия из резервистов.

- Сколько времени нужно на реформу?

- Схему мы капитально переработали, а сроки остаются такие же. На армию – до года, на Нацгвардию – три месяца. Но главное, надо нормально работать на свою армию. Надо поднимать свой военный автопром, загружать свои заводы, своих разработчиков. Рассчитывать только на себя. Для меня самое главное - безопасность государства, а там как угодно. В Украине еще есть люди, которые могут делать невероятные вещи быстро и эффективно. Я знаю своих танкистов, артиллеристов, летчиков. Если будет воля Верховной Рады, президента, премьер-министра - все можно сделать. Народ уже стонет от того, что никто не принимает никакие меры. Вооруженные Силы стонут от того отношения, которое к ним сейчас. А мы все сделаем. И погоны носить военным будет не стыдно из-за того, что какая-то нечисть все разворовала.

Концепцию, а также схему реформы смотрите в приложенных файлах.