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Ольга Голубицкая
Психолог, сказкотерапевт, песочный терапевт. Работает с детьми, семьями и женщинами в кризисных ситуациях
Нужно ли приучать ребенка к порядку? Советы психолога
25.04.2017 11:58

Нужно ли приучать ребенка к порядку? Советы психолога

В детском саду детей приучают складывать свои вещи аккуратно стопочкой и поддерживать порядок в помещении. Когда в группе 30 малышей - наверняка это единственный способ ими управлять. Но так ли нужно поддерживать ребенку порядок? Зачем ему эти функции? Может ли излишнее стремление к порядку навредить психике ребенка? Где эта грань, между порядком и беспорядком?

Рождение из хаоса

Для познания мира ребенку нужно все разрушать и исследовать. Если у него забрать возможность безобразничать, он не научится творить. Недаром существует миф о создании мира из хаоса.

Важно давать возможность ребенку творить, разрешить ему "пачкать": дошкольнику крайне важно вымазать краской обои, слепить из глины что-то малоприятное, порвать бумагу и склеить ее невообразимым способом и т.д.

Часто родители рассказывают о таких ситуациях: "заходишь в комнату к ребенку, а там пронесся ураган: все стены непонятно в чем, вещи разбросаны, испачканы…Он это специально? Я полдня буду убирать".

Дети с нереализованной потребностью в хаосе начинают "разносить" психологический кабинет. И в этот момент, как психолог, я радуюсь. Как человек, который все это будет еще час отдирать от линолеума и соскребать со стен, я могла бы расстроиться. Но я не буду, потому что знаю, НАСКОЛЬКО это важно.

В хаосе и беспорядке ребенок:

- учится выражать свои эмоции

- узнает себя и свою меру

- экспериментирует и творит

- учится создавать "из ничего" что-то

- учится структурировать.

Из таких детей в будущем вырастают творческие, креативные и успешные люди, не боящиеся жить и развиваться

Многие родители боятся, что дети никогда не насытятся этим "творчеством". Кажется, если один раз разрешить ему побыть в хаосе, ребенок станет неадекватным и неконтролируемым. И в этом вся проблема.

Детьми, которые любят порядок, легче управлять

В основе порядка лежит способность подчинять и подчиняться. Недаром все наслышаны об армейском порядке. Когда все чисто, четко, стерильно и минимально. В этом нет свободы. И в таких сферах, как армия, например, это путь к успеху. Как и в некоторых сферах бизнеса и науки.

Давать ли ребенку полную свободу?

Тут вы столкнетесь с парадоксом. Ребенку нужны правила для творчества и свободы. Минимальные и понятные правила дают ребенку ощущение безопасности.

Что вы можете сделать? Разрешайте хаос, но в определенных местах. Например, вот это твой стол, или угол, или часть стены, где ты можешь делать, что хочешь и как хочешь.

Ограниченный в своем пространстве хаоса, ребенок учится саморегулироваться. Через какой-то промежуток времени он самостоятельно и по своему желанию, внезапно, начнет убирать за собой.

Если вы дали достаточно свободы и безопасности, ребенок ВСЕГДА придет сам к порядку. Возможно, не к идеальному. Дальнейшее зависит от характера. Некоторые дети начинают педантично убирать, некоторые остаются в относительном порядке.

Если ребенок все время создает беспорядок?

Скорее всего, он застрял в стадии хаоса, как в средстве протеста и самовыражения. Таким образом, ребенок  может пытаться установить дополнительную границу между слишком влиятельным взрослым, как будто "помечая" территорию.

Вы можете предоставить ему "легальное" пространство для беспорядка. И ни в коем случае не комментировать это пространство и не пытаться его "тихонечко чуть-чуть" убрать.

Практика показывает: как только ребенок получает свободу и свое пространство, хаос в квартире прекращается.

Не нужно приучать ребенка убирать за собой?

Приучать малыша следить за собой и регулировать свое поведение можно и нужно. Однако здесь важна вариативность: "ты можешь вещи сложить так или вот так; игрушки должны лежать вон в той коробке так, как ты сам сложишь".

Давая вариативность, вы учите ребенка выбирать, принимать решения и регулировать свои эмоции.

Если же у вас внезапно проснется внутренний контролер порядка, вспомните фразу Альберта Эйнштейна: "Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?"

Теги материала: ребенок, порядок, родители, воспитание, развитие
Новости СМИ2
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